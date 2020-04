Susza i pożary. Czy wrócą zakazy wejścia do lasów

Susza w Polsce. Jakie będą jej konsekwencje? - 21-04-2020 Biebrzańskie torfowiska płoną. Wisła odsłania swoje dno. Jak mówi profesor Piotr Skubała z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, są to skutki bezśnieżnej zimy i braku opadów. Naukowcy ostrzegają, że tegoroczna susza w Polsce może być najgorsza od stu lat. czytaj dalej

Kiedy można wprowadzić zakaz?

Jak wyjaśniają przedstawiciele Lasów Państwowych, jeśli nadal będzie ciepło, słonecznie i przede wszystkim bez deszczu, to część nadleśnictw będzie musiała wprowadzić okresowe zakazy wstępu do lasów. Na razie żaden kompleks, mimo wysokiego zagrożenia pożarem, nie został zamknięty.

Zgodnie z ustawą o lasach, nadleśniczy może wprowadzić taki zakaz między innymi z powodu dużego zagrożenia pożarem. Nadleśniczy podejmuje taką decyzję autonomicznie oceniając lokalne uwarunkowania.

Lasy Państwowe uspokajają jednak, że choć w danym regionie prognozowane jest duże zagrożenie pożarem, a na mapach publikowanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) widać kolor czerwony, to nie przesądza to o wprowadzeniu takiego zakazu. Do tej pory żadne z 430 nadleśnictw nie wprowadziło zakazu wstępu.

Mapa aktualnego zagrożenia pożarowego (bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie)

Kiedy trzeba wydać zakaz?

Jest jednak jeden wyjątek, w którym nadleśniczy musi zastosować taki zakaz. Dzieje się tak wtedy, kiedy w danej okolicy wilgotność ściółki badana o godzinie 9 przez pięć kolejnych dni wynosi mniej niż 10 procent.

Lasy Państwowe tłumaczą, że w praktyce takie sytuacje są niezwykle rzadkie ze względu na zmieniające się warunki meteorologiczne.

"Jeśli jednak wkrótce nie popada, w części nadleśnictw te szczególne warunki mogą się ziścić i okresowe zakazy wstępu do lasu będą konieczne" - podkreślono.

Dwa tysiące w 20 dni

Kwiecień jest tradycyjnie najbardziej "palnym" miesiącem w roku dla lasów. Jest to skutek braku bujnej, świeżej roślinności w lasach. Leżą tam za to suche liście i łodygi, które są pożywką dla ognia.

W tym roku zagrożenie pożarowe jest dodatkowo wysokie z powodu braku wiosennych deszczów i ciepłej i bezśnieżnej zimy. Od 1 do 20 kwietnia tego roku w lasach wybuchły ponad dwa tysiące pożarów. Ponad 400 dotyczyło kompleksów zarządzanych przez Lasy Państwowe.