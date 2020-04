Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Minister Środowiska: nie ma przesłanek do zamknięcia lasów - 21-04-2020 W większości lasów w Polsce obowiązuje trzeci - najwyższy - stopień zagrożenia pożarowego - wynika z mapy opublikowanej na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa. Gdy taka sytuacja potrwa dłużej, należy liczyć się z możliwością wydawania zakazów wstępu do lasu ze względu na niebezpieczeństwo pożarów. czytaj dalej

Chociaż obecnie działania naszego kraju są skoncentrowane na walce z pandemią COVID-19, równie trudna sytuacja panuje w naszych rzekach i lasach. Jak tłumaczy w rozmowie z TVN24 profesor Piotr Skubała z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, wszystko z powodu bardzo ciepłej i bezśnieżnej zimy.

- Zaczyna brakować wody i obserwujemy suszę. Nie widzimy jeszcze konsekwencji, bo one wyjdą, kiedy przyroda ruszy, kiedy rolnicy zaczną swoje starania o produkcję żywności. To będzie problem, bo tej wody po prostu nie ma - powiedział naukowiec.

Profesor dla przykładu wspomniał o ostatnio opublikowanych zdjęciach Wisły, w której zaczyna brakować wody.

- Już teraz mówi się, że [tegoroczna susza - przyp. red.] będzie największą od 100 lat. Konsekwencje dla nas mogą być naprawdę dotkliwe, tragiczne - mówił.

Suma opadów w sezonie zimowym 2020 (klimat.pogodynka.pl)

Mało deszczu, niewiele śniegu

Prof. Skubała dodał, że ogólna ilość opadów w naszym kraju wyraźnie się zmniejsza. W niektórych regionach odnotowuje się o 40 procent mniejsze opady w porównaniu do średniej wieloletniej. Z powodu ubogiej w śnieg zimy, który zawsze zasilał glebę w zapasy wodne, kiedy rozpoczyna się wiosna, ziemia jest bardzo wysuszona, a stany wód są bardzo niskie.

Co grozi nam w związku z tegoroczną suszą?

- Pierwszą konsekwencją będą niższe plony, co się przełoży na wyższe ceny żywności. Grożą nam braki wody, oby nie było tego scenariusza, który obserwowaliśmy w zeszłym roku w Skierniewicach, kiedy w kranach brakowało wody i musiała być dozowana. W tym roku może to objąć większą część Polski. No i pamiętajmy - wysoka temperatura i brak wody to pożary - zaznaczył.

Wpływ suszy na różne dziedziny życia (Adam Ziemienowicz/PAP)

Wideo Przyszłe konsekwencje suszy w Polsce

Smutne wiadomości znad Biebrzy

Chociaż wiosna ledwo co się zaczęła, już teraz płoną tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego . Ogień wypala torfowiska i nieużytki.

- To jest ostoja wody. Tam trudno wejść, a w tej chwili one płoną. Płonie skarb, który mamy, bo bagna biebrzańskie są skarbem nie tylko w skali krajowej, ale europejskiej czy światowej - podsumował Skubała.

Jego zdaniem obecnie trudno jest ocenić, jakie będą konsekwencje tego pożaru. - To jest zniszczenie przyrody, ale też cierpienie i śmierć zwierząt, które tam żyją, przecież to ostoja bioróżnorodności. To, co obserwowaliśmy w Australii i czym byliśmy przerażeni, w trochę mniejszej skali rozgrywa się nad Biebrzą, ale też nie obserwujemy w naszym kraju takiego poruszenia i przejęcia - mówił.

Przyspieszone scenariusze

Skubała wspomniał, że to skutek suszy, która trwa w naszym kraju od co najmniej pięciu lat. Naukowcy przewidywali, że prędzej czy później taki scenariusz nastąpi.

- Nie wszystkie scenariusze, jakie naukowcy przewidują, się sprawdzają. Wszystko się dzieje szybciej. Myślę, że kwestia suszy w naszym kraju, też rozgrywa się znacznie szybciej niż zakładano - ocenił.

Profesor zwrócił też uwagę, jak rośnie temperatura na całym świecie - terenami ogrzewającymi się najszybciej są Arktyka, Daleki Wschód, Rosja i Europa, w tym Polska.