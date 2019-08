Susza w większości kraju. "Jeżeli nie mamy wody, zbiory są generalnie niższe"

Klimatolog: fale upałów zbierają śmiertelne żniwo. Liczba ofiar jeszcze wzrośnie - 08-08-2019 Fale upałów już dziś zabijają wielu ludzi, a liczba ofiar znacznie wzrośnie wraz z globalnym ociepleniem - mówi klimatolog prof. Zbigniew Kundzewicz. Naukowiec na przykładzie miast w Polsce i Chinach pokazuje, jak wysokie temperatury powietrza odbijają się między innymi na statystykach zgonów. czytaj dalej

"Woda to pierwiastek życia"

Problem niebezpiecznie niskiej wody lub jej całkowitego braku stał się problemem najwyższej wagi na posiedzeniu rządu. Susza w większym lub mniejszym stopniu dotknęła już wszystkich województw, obszar o powierzchni około 1,8 miliona hektarów. Szczególnie źle jest w zachodnich regionach.

- Najbardziej dotkliwa susza jest odczuwalna na terenie województwa lubuskiego, wielkopolskiego, części województwa zachodniopomorskiego. Ale również w każdym województwie znajdują się takie enklawy, gdzie susza jest porównywalna - powiedział wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Jak dodał, zbiory owoców, w zależności od grupy, są w tym roku niższe o 20-30 procent.

Susza to problem dla rolników i sadowników, walczą z jej skutkami już drugi rok z rzędu. - Klimat nam się ociepla, a plantator musi jednak przyszłościowo myśleć w postaci tego nawadniania. Woda to pierwiastek życia. Jeżeli nie mamy wody, jakość owoców i ich masa, zbiory są generalnie niższe - powiedział dr hab. Stanisław Pluta z Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach. Susza geologiczna, sięgająca głębszych pokładów, największe straty może spowodować wśród producentów malin, jagód i aronii, roślin płytko zakorzenionych.

Zmiana klimatu i ciepłe, bezśnieżne zimy pozbawiają glebę naturalnej kroplówki w miesiącach ich kwitnienia, od którego potem zależy, jakie będą zbiory.

>>> CZYTAJ RAPORT O KRYZYSIE KLIMATYCZNYM

Piotr Nowak ze Związku Producentów Aronii z Lubelszczyzny mówił, że zbierają wodę z dachów do zbiornika, aby później rozprowadzić ją po plantacji. Jest to metoda małej retencji. Od 2020 roku rząd ma dokładać się do programu małej retencji. Dofinansowanie dla jednego gospodarstwa wyniesie 100 tysięcy złotych.

>>> CZYTAJ WIĘCEJ O PROGRAMIE WALKI Z SUSZĄ

Zobacz materiał magazynu "Polska i Świat":

Skutki suszy w Polsce (materiał ”Polska i Świat”) Wideo

>>ZOBACZ PIERWSZĄ CZĘŚĆ MAGAZYNU "POLSKA I ŚWIAT"

>>ZOBACZ DRUGĄ CZĘŚĆ MAGAZYNU "POLSKA I ŚWIAT"

Raport o suszy

"W dziewiątym okresie raportowania, tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2019 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -134 milimetrów. W obecnym sześćdziesięciodniowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 39 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 VI-31 VII)" - czytamy w ostatnim raporcie

Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG).

Największy deficyt wody występuje na terenie województwa lubuskiego, a duży niedobór notowany jest w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, mazowieckim oraz lubelskim. Suszy nie ma jedynie na Warmii i Mazurach.

Susza rolnicza w Polsce - stan z 13 sierpnia 2019 roku (IUNG)

Kukurydza i krzewy owocowe zagrożone najbardziej

Musimy natychmiast zmienić styl życia, bo zabraknie nam żywności i miejsca - 08-08-2019 Coraz częstsze fale upałów, anomalie pogodowe, rosnące ceny pożywienia, rozrastająca się w drastycznym tempie populacja. To już niebawem może być nasza rzeczywistość. Autorzy najnowszego raportu Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian Klimatu Organizacji Narodów Zjednoczonych zaznaczają, że konieczne są natychmiastowe zmiany w stylu życia i diecie. czytaj dalej

Susza notowana jest we wszystkich monitorowanych w tym okresie uprawach: zbóż jarych i ozimych, krzewów owocowych,roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, drzew owocowych, warzyw gruntowych, tytoniu, buraka cukrowego, ziemniaka, chmielu.

Najbardziej zagrożona niedoborem wody jest kukurydza oraz krzewy owocowe i rośliny strączkowe.

Jak zaznaczył IUNG, "w ostatnim okresie sześćdziesięciodniowym pierwszy raz od 10 czerwca odnotowano wzrost wartości klimatycznego bilansu wodnego. W poprzednich sześciu okresach sześćdziesięciodniowych notowano coraz bardziej powiększający się deficyt wody, którego skutkiem była bardzo rozległa susza rolnicza występująca we wszystkich monitorowanych uprawach oraz notowano ją we wszystkich województwach kraju".

IUNG poinformował, że "obecnie niedobór wody dla roślin zmalał. W tym okresie raportowania w stosunku do poprzedniego okresu nastąpiło znaczne zmniejszenie liczby gmin z suszą we wszystkich monitorowanych uprawach. Zmniejszenie to wynosiło od 520 gmin w przypadku kukurydzy na kiszonkę po 1422 w uprawach zbóż ozimych. Jednakże suszą objęte jest nadal 15 województw kraju oraz wszystkie monitorowane grupy i gatunki upraw".