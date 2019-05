Świętokrzyskie szykuje się na wielką wodę. W Krakowie coraz lepiej

Fala wezbraniowa idzie w dół Wisły. RCB alarmuje trzy województwa - 24-05-2019 Stan wód w rzekach w wielu regionach wciąż jest bardzo wysoki. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali czerwone i pomarańczowe alerty hydrologiczne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega - nie zbliżajcie się do rzek. Wysłany został alert RCB. czytaj dalej

Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa podało, że na posterunku wodowskazowym Kraków-Bielany stan Wisły o godzinie 13 wynosił 580 cm. Jednak według prognoz, wieczorem spadnie poniżej stanu alarmowego, czyli do 520 cm. Na innych miejscowych rzekach, potokach i ciekach wodnych - jak podano - "obserwowana jest stabilizacja poziomu wody z tendencją do obniżania".



Główne działania służb polegają na wypompowywaniu wody z terenów bezodpływowych (Lesisko, Kostrze i Bieżanów) i pojedynczych posesji. W rejonie Starego Bieżanowa usuwane są zanieczyszczenia oraz przemywane są ulice i chodniki. Strażacy i żołnierze podwyższają tam także nasyp na rzece Serafie.

- Miejsca najbardziej newralgiczne, które były na długości odcinka rzeki Serafy, zostały wzmocnione workami z piaskiem i rękawami przeciwpowodziowymi - podał młodszy brygadzista Damian Woszczyna z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Jak poinformowała Chylaszek, od czwartku w całym mieście w akcję przeciwpowodziową było zaangażowanych 250 osób, między innymi strażacy, żołnierze, policjanci, harcerze i mieszkańcy. Wydano około 60 tysięcy worków z piaskiem.

Wykres stanu wody w Wiśle na stacji Kraków-Bielany (monitor.pogodynka.pl/IMGW)

Odnotowano ponad sześć tysięcy interwencji

Jak poinformował podczas piątkowego posiedzenia sztabu kryzysowego w Krakowie komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski, od wtorku straż pożarna interweniowała na zalewanych terenach ponad 6,5 tysiąca razy, a w akcje było zaangażowanych niemal 18,5 tys. strażaków i druhów. Podkreślił, że fala kulminacyjna na Wiśle dotarła do Krakowa, ale nie wyrządza szkód, a jej wysokość jest niższa niż przewidywano. Dodał też, że wały przeciwpowodziowe są stabilne i nie doszło do żadnych interwencji z nimi związanych.

Od środy w południowej Polsce z powodu intensywnych opadów deszczu dochodzi do podtopień. Najgorsza sytuacja hydrologiczna wciąż panuje na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i w województwie świętokrzyskim, gdzie obowiązuje alert hydrologiczny trzeciego stopnia.

Na falę wezbraniową czeka Świętokrzyskie

"Najtrudniejszy moment"

W południowych powiatach województwa świętokrzyskiego w piątek trwało usuwanie skutków podtopień, wywołanych w ostatnich dniach przez ulewne deszcze. Służby przygotowują się do nadejścia fali wezbraniowej na Wiśle. Rzeka w Zawichoście przekroczyła już stan alarmowy - strażacy i żołnierze podwyższają tam wał.Zawichost leży na północ od Sandomierza, gdzie najwyższy poziom wody w Wiśle jest spodziewany - według prognoz - dopiero w niedzielę. Jednak rzeka na tym odcinku jest zasilana przez wody Sanu, dlatego przekroczyła tu stan alarmowy już w piątek - około godz. 14 wodowskaz pokazywał przekroczenie stanu alarmowego o 26 cm.Od czwartkowego wieczora jest tu podwyższany wał na odcinku 800 metrów. Jak powiedział zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu Andrzej Włodarczyk, w Zawichoście strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej układają worki z piaskiem i rękawy powodziowe, aby umocnienie mogło przyjąć prognozowaną ilość wody. Strażacy prowadzą też działania zabezpieczające w gminach Łoniów i Dwikozy.

W południe w piątek w Sandomierzu odbyło się posiedzeniu wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego.

- Zawichost to w tej chwili najtrudniejszy moment. Pracuje tam 57 strażaków OSP i PSP oraz około 50 żołnierzy WOT - powiedziała po zebraniu sztabu wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. Dodała, że w piątek strażacy pracowali też przy śluzie na Atramentówce przy sandomierskiej hucie szkła.



Wojewoda zaznaczyła, że prognozowane przekroczenie poziomu alarmowego na Wiśle w Sandomierzu według służb nie spowoduje dużego zagrożenia. Dodała, że na wniosek władz dwóch gmin w powiecie buskim umacnianie wałów nad Wisłą przez strażaków będą wspierali żołnierze (gmina Nowy Korczyn) i aresztanci (gmina Pacanów).

Ciężka praca strażaków

W powiatach kazimierskim, buskim, staszowskim - gdzie ulewy wywołały liczne podtopienia posesji, gruntów ornych i dróg - nadal pracują strażacy. W tych trzech nadwiślańskich powiatach cały czas monitorowane są także wały przeciwpowodziowe.Komendant powiatowy PSP w Busku-Zdroju Artur Brachowicz powiedział, że w gminie Pacanów prowadzone są działania m.in. na terenie ujęcia wody. Strażacy przygotowują się także do zabezpieczania budynku szkoły w Nowym Karczynie. Stoi on w pobliżu wpływającej do Wisły rzeki Nidy. Jak tłumaczył komendant, kiedy Wisła ma wysoki poziom, często dochodzi do tzw. cofki na Nidzie - wówczas szkole grozi podtopienie. Na razie woda nie jest odpompowywana z rozlewisk, które pozostały jeszcze po ostatnich ulewach.

- Musi trochę opaść. Nie stwarza ona zagrożenia dla budynków i ludzi - dodał Brachowicz.



Działania zabezpieczające w związku z coraz wyższym poziomem wody w Wiśle trwają także w powiecie staszowskim - w gminach Połaniec, Osiek i Łubnice.

- Ze względu na podnoszący się poziom wody pozamykały się śluzy, które odprowadzają wodę z pól, z rowów melioracyjnych do rzeki Kanał Strumień. W dwóch miejscach w gminie Łubnice prowadzimy przepompowywanie wody z cieków, które uchodziły do tej rzeki: pracują tam pompy wysokiej wydajności. Planujemy ustawienie trzeciej pompy w Lipniku w gminie Osiek - tam będziemy przepompowywać do Wisły wodę, która gromadzi się na terenie kopalni siarki - poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Staszowie Grzegorz Rajca.



Na długości około 200 m przy pomocy worków z piaskiem podwyższany jest też wał na Czarnej w Połańcu, gdzie także wysoka woda może się cofnąć do Wisły.



Trudna sytuacja jest nadal w Kazimierzy Wielkiej i w powiecie kazimierskim. Po kolejnej fali wody, która spływa z pobliskich terenów, w gminie Kazimierza Wielka z 13 tys. ha zalanych jest około 3 tys. ha. W wyniku nawałnic zostało tam zniszczonych 30 odcinków dróg.



Starosta kazimierski Jan Nowak przekazał, że po czwartkowych opadach sytuacja pogorszyła się w miejscowościach Bejsce, Skalbmierz, częściowo Opatowcu i Czarnocinie, gdzie miejscami nieprzejezdne są drogi wojewódzkie nr 768 i 776. W ciągu dnia ta sytuacja się poprawia. Władze powiatu najbardziej obawiają się głównej fali na Wiśle, do której dopływa przepływająca przez powiat Nidzica. Wzmacnianie są tu wały.



Do piątkowego popołudnia strażacy interweniowali także 16 razy w powiecie pińczowskim - usuwali skutki czwartkowej ulewy.

Pękła ściana domu

- Głównie jest to wypompowywanie wody z piwnic. Obecnie nie ma tragedii, opady ustały, tak, że sytuacja się stabilizuje – zapewnił zastępca komendanta powiatowego PSP w Pińczowie Tomasz Lis.W pow. pińczowskim w czwartek i do godz. 2 w piątek strażacy interweniowali 54 razy. "Nasze działania polegały głównie na przepompowywaniu wody, zabezpieczaniu domostw, bowiem w większości przypadków niedrożne były przepusty. Intensywne opady deszczu spowodowały, że przydrożne rowy wypełniły się wodą, która zalewała niektóre gospodarstwa – opisywał strażak. Dodał, że najgorsza sytuacja była w dwóch miejscowościach gminy Pińczów Stara i Nowa Zagość.

W Kostrzeszynie w gminie Złota pękła ściana jednego z domów.

- Był on wybudowany na skarpie, która podmokła. Wezwaliśmy inspektora nadzoru budowlanego, który zakazał użytkowania budynku, pęknięta ściana została odpowiednio zabezpieczona – poinformował Lis.



W województwie świętokrzyskim pogotowie przeciwpowodziowe obwiązuje w powiatach kazimierskim i buskim oraz w 13 gminach, a alarm powodziowy – w Połańcu i Kazimierzy Wielkiej.

Problemy na trasach wojewódzkich

Jak podało po południu biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, na trasach wojewódzkich odnotowano lokalne rozmycia poboczy, namuliska, zamulenie rowów i kratek ściekowych.

- Z uwagi na alarmowy stan rzeki Wisły zawieszono przeprawę promową na dw 755 w Zawichoście. Od czwartku nie funkcjonuje także prom na Wiśle w Nowym Korczynie na dw 973 – poinformowano.



Zamknięte jest także rondo w Kazimierzy Wielkiej, gdzie krzyżują się drogi wojewódzkie nr 776 (Busko-Zdrój - Kraków) i nr 768 (Jędrzejów - Koszyce).



W związku z zagrożeniem powodziowym zarząd województwa świętokrzyskiego zdecydował o odwołaniu zaplanowanego na piątek w Kielcach na pl. Artystów pikniku rodzinnego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Odbędzie się on prawdopodobnie na początku czerwca.