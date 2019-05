Świeża porcja śniegu w Zakopanem. Zagrożenie lawinowe w Tatrach i Beskidach

"Majówka na działce". Sypnęło śniegiem - 04-05-2019 Przedostatni dzień majówki przyniósł śnieg. Na południu Polski zrobiło się biało, a nagrania wysyłacie na Kontakt 24. czytaj dalej

Biały poranek nastał w poniedziałek w Zakopanem po tym, jak w nocy pojawił się świeży śnieg, a temperatura spadła poniżej zera.

"Niestety, to jest Zakopane"

O 7 rano w Zakopanem termometry pokazywały już 1 stopień Celsjusza i na ulicach śnieg topniał, ale pojazdy nadal były nim przysypane. Zalegał na siodełkach motocyklowych i szybach samochodów. Wyruszenie w drogę trzeba więc było zaczynać od odśnieżania i skrobania.

Miejscowi w rozmowie z reporterem TVN24 podkreślali, że śnieg w maju to dla nich żadna nowość.

- Niestety, to jest Zakopane, a tutaj trzeba spodziewać się wszystkiego o każdej porze roku - mówił jeden z mieszkańców miasta.

- Turyści są jednak bardzo zaskoczeni - dodał.

Jak podkreślił reporter TVN24, osoby spędzające majówkę w Zakopanem miały "cały wachlarz" pogodowy: zaczęło się od wiatru halnego i temperatury przekraczającej 20 stopni Celsjusza. Później zaczął padać deszcz i spadła temperatura. Na koniec zaś przypomniała o sobie zima ze śniegiem.

Na Kasprowym 119 centymetrów śniegu

Tatrzański Park Narodowy przestrzega na swojej stronie internetowej, że warunki do uprawiania turystyki w Tatrach znacznie się pogorszyły. Szlaki już w partiach reglowych pokryte są śniegiem. W miarę wysokości białego puchu przybywa, a w partiach szczytowych jest go ponad metr.

Mimo, że sezon narciarski już się zasadniczo zakończył, to na Kasprowym Wierchu w poniedziałek leżało 119 centymetrów śniegu, a temperatura na szczycie spadła do -7 stopni Celsjusza. W Tatrach obowiązuje zagrożenie lawinowe pierwszego stopnia.

W Zakopanem opady śniegu są spodziewane jeszcze w poniedziałek po południu, a temperatura oscylująca w okolicach zera stopni Celsjusza ma tu panować do środy.

Temperatury w Polsce w poniedziałek (wetteronline.de)

Zagrożenie lawinowe w Beskidach

Po ostatnich opadach śniegu zagrożenie lawinowe pierwszego stopnia pojawiło się również w Beskidach. Goprowcy poinformowali, że w ciągu ostatniej doby w wyższych partiach gór spadło od 5 do 15 centymetrów śniegu. W rejonie Babiej Góry odnotowano około 15 centymetrów białego puchu.



"W rejonie Babiej Góry spowodowało to wzrost zagrożenia lawinowego. Możliwość wystąpienia zsuwów i małych lawin występuje lokalnie w miejscach odłożenia starego śniegu przykrytego bieżącym opadem. Dotyczy to głównie żlebów, kociołków i zagłębień terenowych" - podali w komunikacie beskidzcy goprowcy.



Wyzwolenie lawiny jest możliwe tylko przy dużym dodatkowym obciążeniu w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym.



Aura w górach nie sprzyja wędrówkom. Szlaki są częściowo oblodzone, a powyżej 1100 metrów n.p.m utrzymuje się pokrywa śnieżna. W szczytowych partiach może wystąpić niewielki mróz.

Śnieg w Europie

Nie brakuje miejsc w Europie, do których również w weekend napłynęła fala arktycznego powietrza, a wraz z nią temperatura poniżej zera. Śnieg spadł m.in. w Belgii, Francji i Niemczech. Z zaspami walczyli mieszkańcy Słowenii, gdzie pokrywy śnieżne miały grubość 15 centymetrów.

