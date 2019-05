"Sześć hektarów już popłynęło". IMGW ostrzega trzy województwa przed wysoką wodą

Wtorek z ulewami. Ponad 350 interwencji strażaków - 29-05-2019 Wtorek przyniósł gwałtowne zjawiska pogodowe. Nad kilkoma regionami przeszły burze z silnym wiatrem i ulewnym deszczem. Strażacy odnotowali ponad 350 interwencji, najwięcej na Podkarpaciu. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia w związku z sytuacją hydrologiczną.

Ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia

Jak poinformował IMGW, na mazowieckim odcinku Wisły obserwowane są wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej wywołane przemieszczaniem się fali wezbraniowej. W ciągu najbliższej doby stan alarmowy może zostać przekroczony na wodowskazach: Modlin, Wyszogród i Kępa Polska. W związku z tym ogłoszono ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia dla województwa mazowieckiego, które będzie obowiązywało do godziny 12 w czwartek.

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia

IMGW ostrzegło, że na Wiśle poniżej stopnia wodnego Włocławek obserwuje się wzrost poziomu wody w strefie wody wysokiej. W ciągu najbliższej doby prognozuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Toruń, a w kolejnej przekroczenia stanów ostrzegawczych na wodowskazach: Bydgoszcz-Fordon, Chełmno i Grudziądz. W związku z tym obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla województwa kujawsko-pomorskiego. Pozostaje ono w mocy do czwartku do godziny 12.

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia

Jak przekazało IMGW, górną Odrą przemieszcza się wezbranie opadowe w strefie wody wysokiej. Na odcinku od Krzyżanowic do Raciborza-Miedonii stan wody podniesie się jeszcze o około 100 cm z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego. Z tego powodu wydano ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla województwa śląskiego. Będzie ono obowiązywało do czwartku do godziny 9.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia?

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia?

Informują o tym, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych.

Informują o tym, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia?

Informują one o tym, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, ale przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody

"Jest tu, jak jest"

Wysoka woda dotarła w środę między innymi do miejscowości Dobrzyków pod Płockiem na Mazowszu, poważnie doświadczonej powodzią w 2010 roku. Wiele domów i upraw zostało wówczas zalanych. Mieszkańcy pamiętają tamtą sytuację i obawiają się powtórki, choć w rozmowie z reporterką TVN24 podkreślają, że podtopienia w tym regionie zdarzają się często.

- Idzie się przyzwyczaić do tego - mówi jeden z mieszkańców. - Tu, gdzie się żyje, to trzeba dalej żyć. Woda jest co roku. Jest tu, jak jest - dodaje. Podkreśla, że "w 2010 było dużo więcej wody, bo była dłuższa fala". - W tej chwili jest woda, ale raczej zaraz zejdzie. Tyle, co zmarnuje nam uprawy za wałem - tłumaczy.

Przyznaje, że sam już poniósł straty. - Miałem sześć hektarów siana do ścięcia i już tego nie zetnę. Już popłynęło - mówi.

Wideo Mieszkaniec Dobrzykowa o powodziach

Fala pod koniec tygodnia "powinna opuścić Mazowsze"

Wały przeciwpowodziowe wzdłuż Wisły w Dobrzykowie wizytował w środę wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz.



- Fala wezbraniowa na Wiśle pod koniec tego tygodnia, w weekend, powinna opuścić województwo mazowieckie. Zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców nie przewidujemy, pomimo przekroczenia stanów alarmowych o kilkadziesiąt centymetrów – powiedział. - Mam nadzieję, że do żadnych niebezpiecznych zjawisk nie dojdzie – dodał.



Wicewojewoda zaapelował do mieszkańców położonych nad Wisłą miejscowości, aby nie traktowali wałów przeciwpowodziowych "jak tarasów widokowych". - Wisła wysoka, rozlewa się, może to piękny widok, atrakcyjny, przykuwający uwagę, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Pilnujmy głównie dzieci, aby na wały nie wchodziły – podkreślił.

Porównanie poziomu wód w Dobrzykowie w 2010 i 2019 roku

"Wszystko mam zalane"

Jak informował w środę przed południem komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, brygadier Tomasz Krzyczkowski, kilkanaście gospodarstw w powiecie lipskim w województwie mazowieckim było nadal podtopionych, ale poziom Wisły się obniżał. Strażacy łódkami dostarczali żywność mieszkańcom.

Problem był m.in. w gminie Solec nad Wisłą, gdzie odciętych od świata było dziewięć gospodarstw. Krzyczkowski podkreślał, że sytuacja w tych okolicach powtarza się zawsze, gdy stan wody w Wiśle znacznie się podnosi i dochodzi do tzw. cofki na mniejszych rzekach.

- Woda wylewała się z kotłowni przez okno. I letnią kuchnię, i budynek gospodarczy, wszystko mam zalane, a wał, który mam z tyłu, się rozszczelnia. Poszłam do gminy, żeby dali mi przynajmniej dwie wywrotki piachu, żebym mogła to przysypać - relacjonowała w rozmowie z TVN24 pani Wanda z Solca.

Wójt gminy Marek Szymczyk tłumaczył, że nie ma możliwości, by zapobiec podtopieniom tych miejsc w kolejnych latach. - Jedynym rozwiązaniem, ze względu na specyfikę terenu, jest decyzja mieszkańców o zmianie miejsca zamieszkania – przyznał Szymczyk.

Wały "tylko na papierze"

Podtopieniu uległo też siedem gospodarstw w gminie Chotcza. - Mamy taką miejscowość Gniazdków, która od wielu lat marzy o tym, żeby mieć wał przeciwpowodziowy. Prawie te marzenia ziściły się po powodzi w 2010 roku, ale tylko na papierze - stwierdził wójt Janusz Witczak. Wtedy - jak zaznaczył – zrobiono projekt budowy wału i zgromadzono wszelkie niezbędne dokumenty, zabrakło jednak decyzji o przyznaniu pieniędzy na ten cel.

- W tej chwili projekt i cała dokumentacja uległa przedawnieniu, a 650 metrów wału do chwili obecnej jak nie było, tak nie ma - stwierdził wójt.