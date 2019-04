Sześć osób nie żyje. Tragiczne skutki wielkanocnych pożarów

Ponad 1500 pożarów w Wielką Sobotę, są zabici. "Katastrofalna" sytuacja w lasach - 21-04-2019 W Wielką Sobotę strażacy na terenie kraju wyjeżdżali do 1534 pożarów, zginęły w nich cztery osoby. Zabójcze były również pożary w Wielki Piątek. Wszystkiemu winna jest bezdeszczowa pogoda. czytaj dalej

Pożary w święta

- Wyjątkowo ciepła o tej porze roku pogoda sprawiła, że od kilku dni w większości nadleśnictw w Polsce w lasach występuje trzeci, najwyższy, stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki spadła prawie do 10 procent. Oznacza to, że wystarczy jedna iskra, żeby doszło do pożaru - powiedział w poniedziałek rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frątczak.

- W ciągu dwóch dni strażacy w całej Polsce wyjeżdżali już prawie 3800 razy, z czego 2580 do gaszenia pożarów - mówił Frątczak. - W pożarach tych zginęło sześć osób, a kolejnych 51 zostało rannych - dodał. Najwięcej odnotowano pożarów traw - ponad 1400. Trawy płonęły w różnych miejscowościach i na dużym obszarze. Z kolei lasy płonęły 344 razy.

W niedzielę Frątczak podkreślał, że sytuacja w lasach jest "katastrofalna".

- Najprawdopodobniej sytuacja ta w ciągu najbliższych dni utrzyma się z uwagi na to, że nie są zapowiadane opady deszczu - dodał w poniedziałek. Podkreślił, że w ciągu najbliższych kilku dni synoptycy przewidują wystąpienie bardzo wysokiej temperatury, co dodatkowo spowoduje wzrost zagrożenia pożarowego. - Musimy pamiętać, że w lasach a także wokół nich nie wolno rozpalać ognisk, nie wolno wjeżdżać do lasów samochodami, a także nie wolno wchodzić na tereny upraw. Warto dodać, że że najsłabszym ogniwem jest człowiek. To on najczęściej jest sprawcą pożarów - zaznaczył rzecznik.