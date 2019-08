Szlak na Giewont zamknięty do odwołania

Groźna pogoda na południu. Prognoza zagrożeń IMGW na kolejne dni - 23-08-2019 Pogoda w najbliższych dniach może być niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń. Dotyczy ona burz, które mogą pojawiać się w południowych regionach kraju. czytaj dalej

W czwartek w godzinach popołudniowych nad Tatrami przeszła burza, która w Polsce pozbawiła życia cztery osoby. Po słowackiej stronie gór zginął czeski turysta. Ponad 100 osób zostało poszkodowanych.

Zamknięty szlak na Giewont

Giewont należy do szczególnie niebezpiecznych miejsc podczas burzy. To miejsce wyjątkowo narażone na uderzenia piorunów z uwagi na metalowy krzyż oraz łańcuchy ubezpieczające wejście na szczyt. Szlak został zamknięty z uwagi na prowadzoną w tym rejonie akcję ratunkową. W piątek szlak ma być ponownie sprawdzony pod kątem tego, czy ktoś jeszcze nie potrzebuje pomocy.

Pogoda potrafi zmienić się w ciągu kwadransa. Z burzami w Tatrach trzeba liczyć się zawsze - 22-08-2019 Podczas przebywania w górach zawsze należy uważać na warunki pogodowe. - Duża kapryśność klimatu wysokogórskiego wymaga odpowiedniego przygotowania do wyprawy w góry - pisze dla nas Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

Zamknięty do odwołania jest również szlak między Świnicą a Zawratem. Powodem jest obryw skalny oraz zniszczenie dużego fragmentu szlaku.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie

"Turysto, pamiętaj o swoim bezpieczeństwie. Wychodząc w Tatry zapoznaj się z prognozą pogody. Podczas burzy szczególnie niebezpieczne jest przebywanie na graniach, na szlakach wyposażonych w sztuczne ułatwienia oraz w okolicy cieków wodnych" - czytamy w komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Władze TPN podkreślają, że wybierając się w góry trzeba się odpowiednio przygotować. "Trasę wycieczki należy dostosować do aktualnie panujących warunków, swoich możliwości i doświadczenia, a wycieczkę zaplanować tak, by wrócić przed zmrokiem". Od 1 marca do 30 listopada wszystkie szlaki na terenie TPN są zamknięte od zmierzchu do świtu.

Prognoza na piątek dla Tatr (pogoda.topr.pl)

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych godzin (Ventusky.com)

Mokre i śliskie szlaki

Jak informuje TPN, w Tatrach jest bardzo duży ruch turystyczny. Nocą padał deszcz, więc wszystkie szlaki są mokre, a znajdujące się na nich kamienie mogą być śliskie. Na odcinkach prowadzących przez las zalega błoto i kałuże.

W miejscach, gdzie zamontowane są sztuczne ułatwienia - m.in. na szlaku na Rysy czy w rejonie Orlej Perci tworzą się zatory, co może wydłużyć czas trwania wycieczki. Podczas burzy szczególnie niebezpieczne jest przebywanie na graniach, szlakach wyposażonych właśnie w sztuczne ułatwienia oraz w okolicy cieków wodnych.

Przed wyjściem w góry należy koniecznie sprawdzić prognozę pogody oraz zapoznać się z komunikatem turystycznym TPN.

Miejsca, w których pojawiły się pioruny