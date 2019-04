Szukają sarny z butelką na głowie. "Nie może jeść, ani pić"

Niedźwiedź z głową w blaszanej bańce. "Musiał błąkać się po lesie cztery, pięć dni" - 18-04-2019 Głowa niedźwiedzia utknęła w blaszanej bańce na mleko. Wygłodniałe i osłabione zwierzę przez kilka dni błąkało się po lesie. Nieszczęśnika zauważył słowacki rolnik i wezwał pomoc. czytaj dalej

Sarna pojawiła się w środę rano przy potoku Ługowina we Wrocławiu. Zwierzę spotkał pan Piotr, który uprawiał poranny jogging.

- Myślałem, że to zwykła sarenka, ale widzę, że ma butelkę. Zacząłem do niej podchodzić, myślałem że zrobię zdjęcie. Nie liczyłem na to, że uda mi się tak blisko podejść - opowiadał mężczyzna w rozmowie z portalem tvnmeteo.pl.

Sarna uciekła do potoku. Miała problemy, by z niego wyjść, jednak po chwili jej się udało stamtąd wydostać. Mężczyzna podszedł do sarny i próbował ją złapać, ale zwierzę odskakiwało. - I wtedy straciłem ją z oczu - dodał.

"Nie może jeść, pić, ma ją też na oczach"

- Zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Pierwsza moja myśl była taka, że ona jest chora, że ktoś założył jej gorset. Ale nie, widzę, że to jest to obcięta butelka i włożyła w nią głowę. Najgorsze było to, jak sobie uświadomiłem, że ta butelka od dołu jest zamknięta. Zwierzę nie może jeść, ani pić, ma butelkę na oczach - opowiadał pan Piotr.

Lis szukał jedzenia, zaklinował się w pojemniku. "To coraz większy problem" - 05-04-2019 Mieszkańca brytyjskiego miasta Mexborough obudziły nad ranem dziwne odgłosy. Kiedy wyszedł przed dom, okazało się, że po jego posesji błąka się lis z plastikowym pojemnikiem na głowie. czytaj dalej

Mężczyzna, gdy widział, że jemu samemu nie uda się uratować sarny, postanowił poszukać pomocy. Wydarzenie było o tyle dziwne, że nie każdy chciał mu uwierzyć.

- Sarna z butelką na głowie, to brzmi trochę kosmicznie - opowiadał. Z pomocą przyszła mu jednak osoba z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, która przekazała mu numer do wolontariuszy z EkoStraży. W ten sposób rozpoczęła się akcja poszukiwawcza sarny.

Wolontariusze EkoStraży apelowali w mediach społecznościowych, aby nie próbować łapać sarny w pojedynkę.

- Kilka osób zaczęło szukać sarny i wieczorem ją znaleźli w innej części Wrocławia, jakiś kilometr od miejsca, gdzie ja ją znalazłem. Ponoć ją mieli, ale im się wyślizgnęła - tłumaczył. Mężczyzna postanowił umieścić zdjęcia na Facebooku, by nagłośnić sprawę.

Poszukiwania wznowiono w czwartek po południu. Jak przekazała w rozmowie z tvnmeteo.pl przed godziną 20 Anna Chrobot z EkoStraży, grupa kilkunastu osób jest bardzo blisko sarny i trwa akcja jej łapania.

Lekcja na przyszłość

Pan Piotr ma nadzieję, że nagłośnienie tej sprawy da ludziom do myślenia.

- Może kogoś to uświadomi, jakie są konsekwencje zaśmiecania. To jest problem plastików i bezmyślności. Najważniejsze, aby pomóc sarence - dodał na koniec Walendowski.