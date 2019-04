"Tak się przeraziłam, że kazałam się dzieciom schować pod stół". Potężna wichura w Wielkopolsce

Miejscami deszcz nadal niebezpieczny. IMGW alarmuje - 30-04-2019 Na południu Polski obowiązują ostrzeżenia przed deszczem. czytaj dalej

- W pewnym momencie zerwał się wiatr, patrzę w okno i widzę, że coś się dzieje - opowiadała reporterowi TVN24 Anna Styś, mieszkanka leżącej nieopodal Pleszewa Zielonej Łąki. - Przeszedł wir, dosyć potężny, zabrał garaż blaszany, a betoniarkę przeniósł na pole. Tak się przeraziłam, że kazałam dzieciom schować się pod stół, bo nie wiedziałam, co się dzieje - dodała.

- Nasza trampolina fruwała gdzieś na około 70 metrów i jest zdewastowana. Są połamane drzewa w sadzie. Całe szczęście, bo niewiele brakowało, żeby tornado uderzyło w naszą wiatę, w której mamy położone drewna opałowe. To naprawdę był fart - powiedziała inna mieszkanka Zielonej Łąki Honorata Wóz-Dąbrowska.

Skutki załamania pogody

Wichura przyniosła zniszczenia.

- Zniszczeniom uległy w szczególności domostwa na terenie Zielonej Łąki. Wiatr zerwał tam kilka dachów z niektórych budynków gospodarczych. Pierwsze zgłoszenie straż otrzymała około godziny 18. Wszystkie interwencje zakończyły się około godziny 21 - powiedział rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie Mariusz Glapa.

Wir pyłowy nad polem

To, jak groźna była sytuacja w Zielonej Łące, widać na nagraniu i zdjęciach, które dostaliśmy na Kontakt 24. Załamanie pogody, jakie nastąpiło tam w poniedziałek, opisał dla nas synoptyk tvnmeteo.pl:

- To, co widać nad polem, to potężny tak zwany diabeł, czyli wir pyłowy. Natomiast jeśli chodzi o zniszczenia w zabudowie, to mógł to być zalążek trąby powietrznej lub potężny podmuch wiatru spod chmury burzowej - mówił nam Artur Chrzanowski.

Jak podkreślił Chrzanowski, żeby stwierdzić, czy zjawisko faktycznie było trąbą powietrzną, trzeba mieć je, a także straty, jakie przyniosło, lepiej udokumentowane na filmach i zdjęciach.

Adi_1986 Trąba powietrzna w miejscowości Zielona Łąka koło Pleszewa poczytaj