Taki widok to "jak wygrać w totka". Też macie szansę go zobaczyć

Masz jakieś ciekawe zdjęcie lub film? Wyślij je na Kontakt 24

"Co to była za noc!" Pełnia Truskawkowego Księżyca i obłoki srebrzyste - 18-06-2019 W nocy można było podziwiać dwa zjawiska na niebie - obłoki srebrzyste i Pełnię Truskawkowego Księżyca. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Noc z piątku na sobotę była kolejną, podczas której mogliśmy oglądać na niebie obłoki srebrzyste. Zdjęcia otrzymaliśmy od Reporterów 24 między innymi z Gdańska, Poznania i Tychów. Jeden z Reporterów 24 napisał: "Taki widok na Górnym Śląsku to jak wygrać w totka".

- To są jedyne chmury, które lubią miłośnicy astronomii, bo to są chmury na pograniczu ziemskiej atmosfery i kosmosu. Podczas gdy zwykłe chmury, które obserwujemy każdego dnia na naszym niebie sięgają, te burzowe na przykład, najwyżej 13 kilometrów, to obłoki srebrzyste tworzą się na wysokości około 90 kilometrów, na granicy kosmosu - opowiadał we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor bloga "Z głową w gwiazdach".

Chmury z pogranicza kosmosu

Wójcicki tłumaczył, że obłoki srebrzyste powstają na skutek opadania do atmosfery pyłu kosmicznego, który ulega oblodzeniu i tworzy właśnie takie chmury, na przykład nad Arktyką.

- One wtedy w nocy działają jak gigantyczne zwierciadło zawieszone nad biegunem północnym. Kiedy u nas jest ciemno, to one odbijają światło z drugiej strony planety - tłumaczył Wójcicki. Dodał, że dlatego wydaje nam się, że świecą takim srebrzysto-błękitnym blaskiem.

Obłoki srebrzyste są widoczne na niebie w okolicach przesilenia letniego, charakteryzującego się krótkimi i jasnymi nocami. Czas, w którym Słońce po zachodzie chowa się nie więcej niż 18 stopni pod północnym horyzontem, nazywamy białymi nocami. W takich warunkach tworzące się nad Arktyką obłoki doskonale odbijają światło słoneczne z drugiej strony planety.

Wójcicki dodał również, że obłoki w tym roku pojawiają się prawie każdej pogodnej nocy od końca maja.

- Każdy mieszkaniec Polski ma szanse je dostrzec samodzielnie. Największe szanse mamy na obserwacje pomiędzy 22 i 23.30, a później między 1.30 i 3 - poinformował.

Posłuchaj całej rozmowy z Karolem Wójcickim:

Wideo Karol Wójcicki opowiada o obłokach srebrzystych

Wasze relacje

~Edward Sanetra obłoki srebrzyste w noc Kupały...





Walkol Niesamowite obłoki srebrzyste nad Wielkopolską