Taniec wiatru na plaży w Świnoujściu. Ludzie "nie mogli ustać na nogach"

Śnieżna aura, która dotarła w piątek do południowych i centralnych regionów Polski, ominęła Pomorze Zachodnie. Ale mieszkańcy terenów przybrzeżnych też mieli swoje pogodowe kłopoty: musieli mierzyć się z silnym wiatrem, którego porywy dochodziły do 70 kilometrów na godzinę.

Taniec wiatru na plaży w Świnoujściu utrwalił Reporter 24 Robert Ignaciuk (nick Palmer62).

Nie zapowiadało się na taki wiatr

Film nakręcony został w piątek około godziny 16. - Termometry pokazywały -2 stopnie Celsjusza, ale przy takim wietrze miałem wrażenie, że jest jeszcze zimniej - powiedział autor w rozmowie telefonicznej z TVN Meteo. - Nie zapowiadało się, że będzie dzisiaj aż tak wiało - przyznał.

Jak opowiadał, były takie momenty, że ludzie "nie mogli ustać na nogach" i musieli trzymać się barierek. Wiatr miotał roślinnością porastającą wydmy oraz koronami drzew. Wywiewał zalegający śnieg i podrywał w górę piasek. Reporter 24 opowiadał, że "po powrocie do domu miał kieszenie pełne piachu".

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Na filmie widać również skulone łabędzie, jednak - co podkreślił także autor - ptaki "świetnie dają sobie radę". - Tu u nas, w Świnoujściu, często wieje - zaznaczył.

Fotografia jest pasją Roberta Ignaciuka, przy czym - jak nam opowiedział - stało się tak "przez przypadek". - Pierwszy aparat kupiłem żonie, a potem sam złapałem bakcyla. Zdjęcia robię od siedmiu lat - tłumaczył. - Są dni, kiedy potrafię się ubrać, wziąć sprzęt i na dwie-trzy godziny pójść "w żywioł" - dodał.

Pokreślił przy tym, że przy robieniu zdjęć nigdy nie zapomina o własnym bezpieczeństwie. Tym bardziej, że sam przez 25 lat pracował w straży pożarnej. - Nie pozwalam sobie na pochopne działania - stwierdził.

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki silny wiatr utrzyma się w tym regionie co najmniej do soboty do godziny 22. W strefie brzegowej zachodniej wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Oznacza ono, że wiatr osiągnie siłę od 5 do 6, a w porywach do 7-8 stopni w skali Beauforta (do 75 km/h).

