Tatrzański Park Narodowy będzie otwarty od poniedziałku. Apel o przestrzeganie zasad

W sobotę utonęło pięć osób. RCB apeluje o ostrożność - 03-05-2020 Jak poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w sobotę w Polsce utonęło pięć osób. RCB przypomina o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. czytaj dalej

Od poniedziałku 4 maja otwarte będą wszystkie szlaki turystyczne w Tatrach. Ruszą też kolejki linowe na Kasprowy Wierch i Gubałówkę. Zgodnie z rządowym planem łagodzenia obostrzeń związanych ze stanem epidemii, otwarta zostanie działalność hotelarska i popularne w Zakopanem kwatery prywatne.

Czynne będą parkingi przy wejściach na szlaki oraz część schronisk. Jak czytamy na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego, działanie schronisk będzie dostosowane do obowiązujących obecnie przepisów związanych z noclegami oraz usługami gastronomicznymi, a o szczegóły należy pytać bezpośrednio obsługi schronisk.

Dystans na szlakach

Według zaleceń TPN turyści powinni zachować dystans między sobą i unikać miejsc koncentracji na szlaku i w miejscach odpoczynku. Ponieważ większość punktów gastronomicznych będzie zamknięta, na wycieczki powinno się zabierać własny prowiant.

Na szlakach, na których dochodzi do największej koncentracji turystów, będą obowiązywały limity wejść. Szczegóły mają być znane wkrótce. Takie limity mają obowiązywać między innymi na popularnej drodze do Morskiego Oka czy w Dolinie Kościeliskiej. Do odwołania nieczynna będzie jednak Jaskinia Mroźna, zawieszony będzie także transport konny.

Gdzie trzeba będzie nosić maseczkę?

W Tatrach nie trzeba poruszać się w maseczkach, natomiast warto zasłonić usta i nos, kiedy zobaczymy, że wokół jest dużo ludzi - podkreśla TPN. Maseczek bądź chust należy natomiast używać przed wejściem na szlaki - na parkingach i w punktach poboru opłat. Jednak w celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu między ludźmi, władze parku rekomendują zakup biletów wstępu do parku drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową oraz odpowiednie aplikacje.

Infrastruktura turystyczna w górach nie będzie dezynfekowana, dlatego lepiej unikać dotykania barierek, ławek czy stołów bez rękawiczek. Jak jednak podkreślają władze parku, pracują nad wdrożeniem nowych zasad sanitarnych dotyczących obiektów i infrastruktury. Dotyczy to punktów wejścia i toalet. Punkt Informacji Turystycznej oraz Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN będą zamknięte do czasu wprowadzenia odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-CoV-2 szlaki turystyczne w Tatrach zostały zamknięte dla turystów 13 marca, a dla mieszkańców podtatrzańskich gmin - 3 kwietnia.