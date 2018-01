"To jest masakra" - tak podsumował podtopienia jeden z mieszkańców Krzywnicy. Woda zalała główną drogę dojazdową do wsi. Niebezpiecznie także wzrasta stan wody w Narwi. Rzeka zbliża się do zabudowań Rakowa-Czach.

"Sytuacja jest krytyczna"

Wysoka temperatura powoduje roztopy, a regularne, choćby nawet niewielkie opady deszczu przyczyniły się do podniesienia stanu wód w Polsce. Miejscami rzeki przekroczyły stan ostrzegawczy. Jeszcze w środę rano dla czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego. Do popołudnia utrzymało się już tylko to ostatnie.

Nie oznacza to jednak, że sytuacja hydrologiczna się ustabilizowała. W środę rano woda zalała drogę powiatową wiodącą przez wieś Krzywnica (woj. zachodniopomorskie). Została zamknięta przez urzędników Zarządu Dróg Powiatowych. Woda spływa z łąk i pól, ponieważ niedrożny jest system melioracyjny.

- To jest droga o znaczeniu strategicznym dla naszych miejscowości, ponieważ jeżdżą po niej autobusy szkolne - Alex Puszkarewicz mieszkaniec Krzywnicy.

- Sytuacja jest krytyczna, bo nie jesteśmy już w stanie tłumaczyć mieszkańcom, że są takie warunki atmosferyczne - mówiła Sylwia Kalmus-Samsel, przewodnicząca rady gminy Stara Dąbrowa, na której obszarze znajduje się Krzywnica. - Co będzie, gdy karetka będzie jechała ze Stargardu? I co, zatrzyma się w Nowej Dąbrowie i powie, że dalej nie pojedzie i musi się wrócić kolejne kilometry, aby objechać? Liczy się czas - dodała radna.





"To jest masakra"

Mieszkańcy wsi mówią, że taka sytuacja zdarza się od co najmniej dziesięciu lat - system odwadniania nie działa tak, jak trzeba. W miejscu, gdzie wystąpiło podtopienie, tak poważna sytuacja panuje już od miesiąca.

"Na razie nie pływamy"

- To jest naprawdę tragedia. Z roku na rok się robi coraz gorzej. To jest masakra - wyraził swoje emocje mężczyzna żyjący we wsi. Inni mieszkańcy mu przytakiwali. Podkreślają, że winą jest zapchany rów odwadniający. Kiedy poziom wody jest tak wysoki, nie ma możliwości reakcji. Mieszkańcy walczą o udrożnienie kanału i remont drogi. Władze gminy jednak twierdzą, że na ten rok nie ma środków w budżecie na ten cel.

Poziom wody od wtorku wzrasta również na Narwi. Rzeka niebezpiecznie zbliża się do zabudowań wsi Rakowo-Czachy koło Łomży.

- Jak będzie jeszcze większa zima, to będzie jeszcze więcej wody. Na razie jeszcze nie pływamy - mówił optymistycznie Janusz Dąbrowski. Mieszkańcy mówią, że nigdy nie widzieli tak wysokiego poziomu wody.

- Łąki wszystkich mieszkańców z naszej miejscowości są zalane - powiedziała jedna z mieszkanek Rakowa-Czach - Jest jedno wielkie jezioro.

Na razie prognozy nie przewidują poprawy sytuacji. Pan Janusz przyznał, że jeżeli poziom Narwi wzrośnie jeszcze bardziej "to będziemy pływać. Trudno".