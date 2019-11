To Skała Agaty, a nie Łysica jest najwyższym punktem Gór Świętokrzyskich

Uważano, że zwiastuje śmierć. Widmo Brockenu uchwycone na Podkarpaciu - 26-10-2019 Reporter 24 o poranku na Podkarpaciu zaobserwował rzadkie zjawisko optyczne, któremu może sprzyjać mglista aura. czytaj dalej

Łysica ma dwa wierzchołki. Wysokość zachodniego, również nazywanego Łysicą, do niedawno określano jako 611,8 metrów nad poziomem morza, a wschodniego, zwanego Skałą Agaty - 608,4 m. n.p.m. Oba wierzchołki oddalone są od siebie o około 700 metrów. Badania przeprowadzone przez doktora Macieja Hajdukiewicza i doktora inżyniera Ihora Romanyshyna z Katedry Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami przy Politechnice Świętokrzyskiej dowiodły, że to Skała Agaty jest wyższa.

- W wyniku poczynionych badań okazało się, że ten wschodni wierzchołek jest nieco wyższy, niż ten, który zawsze był uważany za najwyższy, czyli Łysica. To nie jest tak, że to jest osobna góra, tylko w innym miejscu jest jej najwyższy punkt - poinformował w rozmowie z redakcją tvnmeteo.pl Arkadiusz Adamczyk ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Skała Agaty wyższa niż Łysica

Nowa wartość wysokości Łysicy wynosi 613,31 m n.p.m., a Skały Agaty 613,96 m n.p.m. Różnica wynosi zaledwie 65 centymetrów. Jak przekazał Świętokrzyski Park Narodowy w komunikacie, informacje te zostały zweryfikowane w terenie poprzez wykonanie pomiarów dwiema niezależnymi metodami - za pomocą urządzenia GPS oraz pomiarów niwelacyjnych. Oba sposoby potwierdziły, że Skała Agaty jest wyższa od Łysicy. Wyniki pomiarów opisano w 2017 roku w piśmie "Structure and Environment". Później pomiary zostały powtórzone metodą precyzyjną - statycznym pomiarem Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej. Z tych pomiarów wyszły jeszcze wyższe wartości. Szczegółowe pomiary opublikowano w artykule naukowym w tym samym piśmie w 2019 r.

Świętokrzyski Park Narodowy postanowił zarejestrować nowe wysokości w Państwowym Zasobie Geodezyjnym. Dzięki uprawnionemu geodecie powtórzono pomiary oraz przeprowadzono całą procedurę związaną ze sporządzeniem pomiarów i przekazaniem ich do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

"Zgodnie z prawem nie można tam chodzić"

- W Polsce musi to zostać przeprowadzone według określonej metodologii przez uprawnionego geodetę. Nowe pomiary są zaakceptowane i uwzględnione w spisie kartograficznym, więc możemy oficjalnie podawać nowe wysokości - tłumaczył Adamczyk. Jak przyznał nasz rozmówca, różnicy w wysokości dwóch wierzchołków w żaden sposób nie da się odczuć, gdyż Łysica jest lepiej zaadaptowana turystycznie i bardziej atrakcyjna dla turystów, jest tam lepszy widok. - Do wierzchołka Agaty dojść jest ciężko, jest on zarośnięty - dodał Adamczyk.

Przejście na skałę Agaty nie jest jeszcze gotowe dla turystów.

- Przez skałę Agaty nie przechodzi żadnej szlak turystyczny, więc zgodnie z prawem nie można tam chodzić. My, jako Świętokrzyski Park Narodowy, nie możemy otworzyć tego terenu tak z dnia na dzień, wiąże się to z wykonaniem wielu prac. Ewentualne udostępnienie musi zaakceptować Ministerstwo Środowiska - tłumaczył Adamczyk. Dopiero wtedy będzie można stworzyć tam udogodnienia dla turystów.