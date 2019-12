Trudne warunki w górach. W Tatrach obowiązuje lawinowa "trójka"

Intensywne opady śniegu. Ostrzeżenia na południu Polski - 28-12-2019 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed intensywnymi opada śniegu. Miejscami pokrywa śnieżna wzrośnie od 10 do 20 centymetrów. czytaj dalej

Na Kasprowym Wierchu leży już 135 centymetrów śniegu, a temperatura na szczycie spadła do -12 stopni Celsjusza. Dodatkowo w górach wieje silny wiatr, który w porywach osiąga prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłosili w Tatrach trzeci stopień zagrożenia lawinowego i apelują o nie wychodzenie w wyższe partie gór, na szlaki powyżej schronisk.

Lawinowa "trójka"

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach. Możliwe jest także samoistne schodzenie dużych lawin.

"Odradzamy wszelkich wyjść powyżej górnej granicy lasu. Panuje tam gęsta mgła, która w połączeniu z nieprzetartymi szlakami może być przyczyną utraty orientacji w terenie, a co za tym idzie, pobłądzeń" - poinformował w komunikacie Tatrzański Park Narodowy.

>>> TURYŚCI UTKNĘLI W REJONIE SUCHYCH CZUB

Śnieg na Kasprowym Wierchu (PAP/Grzegorz Momot)











Niebezpiecznie w Bieszczadach

Z kolei w bieszczadzkich dolinach pokrywa śnieżna waha się od 16 centymetrów w Cisnej do 24 w Ustrzykach Górnych. Termometry pokazują dwa, trzy stopnie Celsjusza poniżej zera. Widzialność wynosi około pół kilometra.

- Rano na Połoninie Wetlińskiej było osiem stopni mrozu. Leży tam średnio pół metra śniegu, z czego 15 centymetrów spadło w ciągu ostatniej doby - powiedział w sobotę rano ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Jarosław Makutynowicz. Dodał, że silny wiatr powoduje zawieje i zamiecie śnieżne, a widoczność w górnych partiach gór nie przekracza 50 metrów.

- W górnych partiach Bieszczad obowiązuje już pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w pięciostopniowej, rosnącej skali - przypomniał ratownik.

Niewielkie zagrożenie lawinowe występuje przede wszystkim w masywach Wielkiej Rawki, Szerokiego Wierchu, Tarnicy oraz połonin Wetlińskiej i Caryńskiej. Dotyczy głównie północnych stoków.

Makutynowicz podkreślił, że z uwagi na panujące warunki zimowe wybierający się w góry powinni pamiętać o odpowiednim stroju i obuwiu. - Warto też zabrać ze sobą między innymi naładowany telefon komórkowy, a w nim aplikację "Ratunek" - podkreślił ratownik.

Zima w Bieszczadach (Darek Delmanowicz/PAP)













Ośnieżone Beskidy i Babia Góra

Przybyło śniegu w Beskidach - na Babiej Górze spadło go 18 cm, na Pilsku 20 cm, a na Klimczoku 10 cm. Szlaki są przysypane. Widzialność jest ograniczona do 100 metrów. W sobotę rano było kilka stopni mrozu. Ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR poinformowali, że na Babiej Górze niewielkie zagrożenie lawinowe występuje na bardzo stromych stokach, w miejscach zwiększonego odłożenia świeżego i miejscowo przewianego śniegu. Pokrywa śnieżna w partiach szczytowych wynosi do 70 cm. Na Babiej Górze obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

Goprowcy poinformowali, że w masywie Pilska możliwe są zejścia zsuwów i małych lawin w stromych, wklęsłych formacjach terenowych, znajdujących się w kopule szczytowej. Głównie dotyczy to małych kociołków po północnej i południowej stronie grzbietu. Na Pilsku leży do 60 cm śniegu.

Turyści, którzy mimo niesprzyjającej aury, zechcą wybrać się w góry, muszą odpowiednio się ubrać - na tak zwaną cebulkę. Niezbędne są solidne buty oraz - w wyższych partiach gór - raki, a także nieprzemakalna kurtka. Na szlakach należy zachować ostrożność szczególnie przy schodzeniu.

Babiogórski Park Narodowy podał, że do odwołania zamknięty jest szlak żółty na Babią Górę, zwany Akademicką Percią.

"Jedynka" w Karkonoszach

W Karkonoszach ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Głównym problemem lawinowym jest śnieg transportowany przez wiatr.

Szlaki turystyczne częściowo pokrywa śnieg, a część z nich pokrywa lód.

Jak informuje GOPR, wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin.

Wideo W Karkonoszach warunki są utrudnione