"Gaszenie głupoty ludzkiej". Płoną trawy, 4200 interwencji strażaków w dwa dni - 09-04-2018

Te pożary nie powstają same, te pożary powoduje człowiek - mówił o płonących trawach Paweł Frątczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, we "Wstajesz i wiesz". Podał, że tylko w ciągu ostatnich dwóch dni strażacy 4200 razy wyjeżdżali do takich zdarzeń. Resort spraw wewnętrznych i strażacy zainaugurowali akcję Stop Pożarom Traw. czytaj dalej