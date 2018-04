Trzy pary oczu świecących w ciemności. Rysia mama z dziećmi w wideopułapce

Bardzo rzadkie bliskie spotkanie z rysiem - 12-03-2018 Leśnicy z Nadleśnictwa Sobibór w województwie lubelskim potwierdzili, że w tamtejszych lasach zamieszkał ryś. Szansa na zobaczenie tego niezwykle płochliwego kota jest bardzo mała. Zwykle zobaczywszy człowieka, ryś bardzo szybko ucieka z pola widzenia ludzi. Jednak nie tym razem. czytaj dalej

Robert Mysłajek szacuje, że w śląskiej części Karpat żyje już około 25 rysi. Liczbę tę członkowie stowarzyszenia "Wilk" ustalili na podstawie tropów, zapisu z wideopułapek, a także metod - realizowanych wspólnie z Czechami i Słowakami - wykorzystujących genetykę.

- Trend jest bardzo pozytywny. (Rysie) wciąż rozszerzają zajmowany rewir, co oznacza, że populacja nie maleje - powiedział Mysłajek.

Wiceprezes stowarzyszenia przypomniał, że zimą kamery zarejestrowały dwa rysie w dolinie Wapienicy w okolicach Bielska-Białej. To dowód, że drapieżniki dotarły już nawet do północnych rubieży Beskidu Śląskiego. Żyją tam co najmniej cztery dorosłe osobniki, w tym dwie rozmnażające się samice.

Około 300 osobników w Polsce

Rysie są ssakami drapieżnymi z rodziny kotowatych. Ich populację w Polsce szacuje się na około 300 osobników. Dorosły ryś może mierzyć od 100 do 150 cm i osiągać wysokość w kłębie 75 cm. Przy tym ma dość krótki ogon - jego długość waha się między 15 a 30 cm.

Działania na rzecz ochrony ssaków

Osobniki prowadzą zazwyczaj samotne życie, wyjątkiem są samice z młodymi. Rewiry rysi w górach obejmują obszar nawet 100-140 kilometrów kwadratowych. W Polsce są pod ścisłą ochroną gatunkową.

Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" istnieje od 1996 r. Siedzibę ma w Twardorzeczce u stóp Skrzycznego (okolice Żywca, woj. śląskie). Organizacja zajmuje się ochroną przyrody, a szczególnie działaniami na rzecz ssaków drapieżnych - wilków, rysi, niedźwiedzi, wydr, borsuków i innych gatunków. Prowadzi działalność edukacyjną i badawczą.

Zapis z wideopułapki umieszczonej w Żywieckim Parku Krajobrazowym zobaczyć poniżej oraz pod tym linkiem.

Wideo Rysie w Beskidzie Żywieckim (wideo częściowo bez dźwięku)(Stowarzyszenie Dla Natury ”Wilk”)