Tu Wigilia jest biała. Wysoko w Tatrach lawinowa "dwójka", na Hali Gąsienicowej 46 centymetrów śniegu

IMGW alarmuje przed ulewami i oblodzeniem - 24-12-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Niebezpieczne będzie też oblodzenie. czytaj dalej

W Tatrach od wysokości 1700 metrów n.p.m obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach, ale samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne.

- Poniżej 1700 metrów mamy pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, ale dość sporo śniegu. Na Hali Gąsienicowej mamy w tej chwili 46 centymetrów - mówił Andrzej Maciata, ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Szlaki są nieprzetarte, a wiatr, który wieje w górnych partiach Tatr, zaciera nam ślady, więc mamy utrudnioną orientację - dodał.

Szlaki pokryte śniegiem

Tatrzański Park Narodowy informuje, że wszystkie szlaki pokryte są świeżą warstwą śniegu, który w wielu miejscach jest nieprzetarty. Niski pułap chmur ogranicza widzialność, co w połączeniu ze świeżym opadem może prowadzić do utraty orientacji w terenie oraz pobłądzeń. Warunki do wycieczek w wyższe partie Tatr są bardzo niekorzystne. Planując wyjście w wyższe partie gór, niezbędne jest posiadanie sprzętu zimowego takiego jak raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC czyli detektor, sonda i łopatka.

Śniegu przybywa także na Podhalu. W Zakopanem leży już około 20 centymetrów śniegu.

Posłuchaj rozmowy z ratownikiem TOPR:

Wideo Ratownik TOPR o warunkach w górach