- Ratownicy zabrali turystów na pokład śmigłowca i przetransportowali ich na Halę Gąsienicową, skąd dalej zostaną zwiezieni samochodem terenowym do Zakopanego - relacjonował w piątkowy wieczór ratownik dyżurny Kamil Suder.

Bardzo trudny szlak

Orla Perć to najtrudniejszy wysokogórski szlak turystyczny w polskiej części Tatr. Ciągnie się od Przełęczy Zawrat skalistymi graniami, urwiskami i szczytami po Przełęcz Krzyżne. Szlak jest uzbrojony w pomocnicze łańcuchy i drabinki.



W piątek w Tatrach panowała słoneczna pogoda, zachęcająca do górskich wędrówek. Są dobre warunki do uprawiania turystyki. Tylko miejscami szlaki są mokre i śliskie, a na odcinkach leśnych błotniste - informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Tatrzański Park Narodowy o bezpieczeństwie

Na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego możemy przeczytać zalecenia dla turystów.

Według komunikatu przed wyjściem w góry należy koniecznie sprawdzić prognozę pogody i odpowiednio się do niej przygotować. Trasa wycieczki powinna być dostosowana do aktualnie panujących warunków pogodowych, własnych możliwości i doświadczenia. Dodatkowo wycieczka powinna być zaplanować tak, by zdążyć wrócić przed zmrokiem.

Należy pamiętać o tym, że w górach może nastąpić nagłe załamanie pogody i trzeba przygotować się na dodatkowe utrudnienia takie jak deszcz, śnieg lub silny wiatr.

TPN podkreśla jednak, że najważniejsze jest zachowanie zdrowego rozsądku, gdyż bezpieczeństwo turysty w znacznym stopniu zależy od niego samego.