Kozy wolą uśmiechniętych ludzi. Zdenerwowanych ignorują - 31-08-2018

Nie tylko ludzie częściej wybierają uśmiechnięte osoby, dotyczy to także zwierząt. Co więcej, nie chodzi o naszych pupili, ale - jak wykazali naukowcy - kozy. Według badań potrafią one rozróżnić malujące się na ludzkiej twarzy złość i radość. czytaj dalej