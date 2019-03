Tysiące bez prądu i setki interwencji. Niebezpieczny wiatr w Polsce

Silny wiatr w wielu regionach Polski. Alerty pierwszego i drugiego stopnia - 05-03-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. Obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Utrzymają się co najmniej do wtorkowego popołudnia. czytaj dalej

Niemal 900 interwencji

W wielu regionach Polski wieje silny wiatr. Utrzyma się on co najmniej do godzin popołudniowych we wtorek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla ośmiu województw

Rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, Paweł Frątczak, poinformował we wtorek, że w związku z silnym wiatrem strażacy wyjeżdżali 887 razy. Większość interwencji miała miejsce na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. - Są głównie setki połamanych drzew i konarów, które tarasowały wiele ulic, dróg i szlaków kolejowych - przekazał.

Według danych PSP w woj. zachodniopomorskim straż pożarna wyjeżdżała 366 razy, pomorskim 154 razy i w wielkopolskim 92 razy. - W całej Polsce zostały uszkodzone 22 dachy, w tym 15 w województwie zachodniopomorskim, siedem w pomorskim, ale zostały przez strażaków zabezpieczone w związku z opadami towarzyszącymi wichurom - dodał Frątczak.

Tysiące bez prądu

Jak poinformował Grzegorz Świszcz, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, do godziny 5 we wtorek prądu nie miało około pięciu tysięcy odbiorców na terenie sześciu województw. Problem dotyczy: pomorskiego (3453 odbiorców), zachodniopomorskiego (940), dolnośląskiego (204), warmińsko-mazurskiego (204), wielkopolskiego (200) i kujawsko-pomorskiego (43).

Jak zabezpieczyć się przed wichurą

Kilkaset interwencji na Pomorzu Zachodnim

Tylko w województwie zachodniopomorskim strażacy od poniedziałku interweniowali w związku z wiatrem 367 razy.

- Jeden ze strażaków został poszkodowany podczas interwencji - poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie mł. kpt. Tomasz Kubiak.

Strażacy usuwali głównie powalone drzewa i połamane gałęzie, uszkodzonych zostało 17 dachów budynków. Jak podał Tomasz Kubiak, nikt z mieszkańców województwa nie ucierpiał w zdarzeniach.

Najwięcej interwencji było w Szczecinie i okolicach, ale także w powiatach nadmorskich: kamieńskim czy kołobrzeskim.

Zerwane dachy na Pomorzu

W województwie pomorskim działania strażaków polegały głównie na usuwaniu powalonych przez wiatr konarów drzew, które tarasowały drogi lub w inny sposób zagrażały bezpieczeństwu ludzi. Wiatr zerwał też częściowo poszycie dachów w ośmiu budynkach.

Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku wyjaśnił, że sześć budynków, w których uszkodzone zostały dachy, to obiekty mieszkalne, a dwa pozostałe - zabudowania gospodarcze.

Wieje w Wielkopolsce

Od poniedziałkowego popołudnia wieje również w Wielkopolsce. Jak poinformował we wtorek rano oficer prasowy wielkopolskiej straży pożarnej mł. bryg. Sławomir Brandt, strażacy interweniowali już ponad sto razy.

- Najwięcej interwencji odnotowano w północnej Wielkopolsce. Nie były to jednak poważne zdarzenia, najczęściej powalone drzewa - powiedział. Jak dodał, w wyniku zdarzeń związanych z silny wiatrem nikt nie został poszkodowany. Zniszczeniom nie uległy także żadne budynki w regionie.

Dwie ranne kobiety na Warmii i Mazurach

W Reszlu (woj. warmińsko-mazurskie) dwie kobiety zostały zranione, gdy złamany przez wiatr konar spadł na chodnik przy ulicy Podmiejskiej. Obie były ranne w ręce.

- Poszkodowane to 67-letnia i 42-letnia mieszkanki gminy Reszel. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala w Kętrzynie, druga zabrana śmigłowcem do szpitala w Olsztynie - powiedziała sierż. Anna Baluta z kętrzyńskiej policji.

W związku z warunkami atmosferycznymi warmińsko-mazurska straż pożarna dostała w poniedziałkowy wieczór ponad 40 zgłoszeń. Większość interwencji polegała na usuwaniu powalonych drzew. W powiecie elbląskim wiatr uszkodził poszycie dachu na dwóch budynkach.

