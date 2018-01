Podnosi się woda w rzekach. Możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych - 30-01-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia, w związku ze wzrostem poziomu wody w rzekach w północno-wschodniej i centralnej Polsce. Nadal obowiązują również alerty przestrzegające przed silnym wiatrem. czytaj dalej

Do godziny 9 ponad 450 odbiorców nie miało prądu w województwie podlaskim, gdzie w nocy z poniedziałku na wtorek wiatr osiągał w porywach do 80 km/h.

- Najbardziej ucierpiał powiat zambrowski, siemiatycki i białostocki - poinformowała Urszula Kosicka-Suszyńska z PGE Dystrybucja oddział w Białymstoku.



Podlascy strażacy usuwali z dróg połamane konary drzew. Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku kpt. Adam Aleksiejczyk poinformował, że do najgroźniejszego zdarzenia doszło na terenie powiatu łomżyńskiego w miejscowości Sambory, gdzie na auto dostawcze spadła część drzewa.



- W wyniku zdarzenia w aucie została rozbita szyba, ale kierowcy na szczęście nic się nie stało - powiedział strażak. Dodał, że nigdzie w regionie silny wiatr nie uszkodził budynków gospodarczych.



Według komunikatu białostockiego biura prognoz, w Podlaskiem podmuchy wiatru - w porywach od 25km/h do 80km/h utrzymają się we wtorek do godziny 18.

Awarie w pięciu śląskich powiatach

We wtorek rano ok. godz. 9 bez prądu było 5,5 tys. odbiorców. Według służb kryzysowych wojewody śląskiego, uszkodzenia infrastruktury energetycznej miały miejsce w pięciu powiatach.W gminie Godów w powiecie wodzisławskim awarie obejmujące łącznie 40 stacji energetycznych spowodowały na brak dostaw prądu do ok. 2,3 tys. odbiorców. W mieście Świętochłowice awarie o zasięgu 12 stacji skutkowały brakiem energii dla ok. 1,6 tys. odbiorców, a w gminie Jeleśnia w powiecie żywieckim awarie łącznie obejmujące 15 stacji - brakiem dostaw do 1,3 tys. odbiorców.Uszkodzenia sieci energetycznej na mniejszą skalę miały też miejsce w gminie Chybie w powiecie Cieszyńskim oraz gminie Przystajń w powiecie kłobuckim.

Prognozowane porywy wiatru na wtorek

Utrudnienia komunikacyjne

Konar zranił kobietę

Zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, pracował we wtorek rano nad udrożnieniem szlaku kolejowego Gliwice Łabędy - Taciszów. To główna linia E30 między Katowicami, a Kędzierzynem-Koźlem. Utrudnienia dotyczyły tam przewoźników Przewozy Regionalne i PKP IC. Po godz. 6 udrożniono jeden z dwóch torów.Zamknięty pozostawał również we wtorek rano szlak kolejowy Wisła Głębce - Katowice na odcinku Ustroń Polana - Pszczyna. Samorządowy przewoźnik Koleje Śląskie wprowadził tam autobusową komunikację zastępczą.Według informacji o utrudnieniach umieszczanych przez służby dyspozytorskie Kolei Śląskich na stronie internetowej tego przewoźnika, całkowicie odwołany we wtorek został pociąg z Wisły do Katowic sprzed godziny 5, a także jadący nieco później w przeciwnym kierunku: na odcinku Ustroń Polana - Wisła Głębce.Z ostrzeżeń służb meteorologicznych wynikało, że wiatr osiągający w porywach do ok. 80-90 km/h może w tym regionie wiać do ok. godz. 15.

Poważne skutki wiatru były odczuwalne również w województwie zachodniopomorskim. Ułamany przez silne podmuchy konar drzewa zranił kobietę, która szła chodnikiem.



- Ma uszkodzone kolano. Prawdopodobnie doszło do skręcenia, ale tego nie możemy potwierdzić. Kobietę zabrał zespół ratowników medycznych do szpitala - podał kpt. Piotr Słupski z Komendy PPSP w Sławnie.

Do godzin wieczornych w województwie zachodniopomorskim odnotowano 28 zdarzeń, związanych ze zjawiskami atmosferycznymi.

Jakie prognozy na najbliższe dni?

Alerty będą obowiązywać również w najbliższych dniach, jednak ich liczba zmaleje.

Sprawdź, gdzie aktualnie obowiązują ostrzeżenia.

Prognozowane ostrzeżenia na środę (TVN Meteo za IMGW)

Prognozowane ostrzeżenia na czwartek (TVN Meteo za IMGW)