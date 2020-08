Upał może być groźny dla zdrowia. Służby przypominają, jak sobie z nim poradzić

Letni poradnik przetrwania. Co robić, by upał przeszkadzał jak najmniej? - 14-08-2020 Nie wszyscy dobrze znoszą wysoką temperaturę, jaka towarzyszy nam latem. Specjaliści przypominają, że upał może być poważnym zagrożeniem. Przedstawiamy kilka porad, jak przetrwać upały. czytaj dalej

O upale mówimy, gdy temperatura powietrza w cieniu przekracza ponad 30 stopni Celsjusza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w ciągu dnia najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi w południe. Do największego promieniowania UV dochodzi zaś w godzinach 12 - 13.

RCB nieustannie przypomina, że wraz ze wzrostem temperatury znacząco wzrasta także ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. "Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu. Niewątpliwie, upał wpływa również na układ nerwowy człowieka. Wysoka temperatura może powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływa na poziom koncentracji i efektywność pracy" - piszą specjaliści.

Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysoka temperatura również u nich może prowadzić do przegrzania organizmu.

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Jak chronić się przed upałem?

RCB zaznacza, że w przypadku upału konieczna jest odpowiednia ochrona organizmu. W tym celu należy pamiętać o:

ograniczeniu opalania, ponieważ zbyt długie przebywanie na słońcu jest szkodliwe;

ograniczeniu wychodzenia z domu, szczególnie przez dzieci i osoby starsze, a jeżeli jest to niezbędne, to koniecznie z nakryciem głowy;

noszeniu lekkiej i przewiewnej odzieży z tkanin naturalnych, w jasnych kolorach;

unikania picia kawy oraz napojów zawierających duże ilości cukru, ponieważ sprzyjają one odwodnieniu organizmu;

będąc nad wodą należy pamiętać, że nie wolno gwałtownie wchodzić do niej bezpośrednio po opalaniu - zanim zaczniemy pływać, należy opłukać ciało wodą, do której wchodzimy i dopiero wtedy powoli się w niej zanurzyć;

unikania spożywania alkoholu, ponieważ sprzyja to odwodnieniu organizmu.

Unikaj ekspozycji na promienie słoneczne (Ministerstwo Zdrowia)

Jak przetrwać upały (RCB)

Upał nad wodą

Gorąca pogoda zachęca jednak, by szukać ochłody w okolicach zbiorników wodnych. Chęć poprawy samopoczucia oraz brawura, często wynikająca ze spożycia alkoholu, może się skończyć tragicznie. RCB poinformowało, że w piątek w Polsce utonęły trzy osoby. Od 1 kwietnia tego roku Komenda Główna Policji odnotowała 300 utonięć.

RCB przypomina o zasadach bezpiecznego odpoczynku nad wodą. "Pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodź do wody po alkoholu lub środkach odurzających, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym" - apelują specjaliści.

RCB dodaje, aby nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku, a także stosować się do poleceń ratownika.