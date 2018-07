Ulewny deszcz i burze nad Wielkopolską. Strażacy ewakuowali kolejny obóz harcerski - 20-07-2018 Organizatorzy zdecydowali o zakończeniu przed czasem obozu harcerskiego w Hucie w powiecie ostrowskim (Wielkopolskie), który w czwartek wieczorem w związku z ulewnymi deszczami ewakuowali strażacy. Nie było osób poszkodowanych, wszystkie dzieci miały zapewniony nocleg. czytaj dalej

Jak poinformował Frątczak, w czwartek względu na burze strażacy interweniowali 1509 razy, w tym 513 razy w Małopolsce, 225 razy na Mazowszu, 215 razy w województwie łódzkim, a 173 razy w województwie kujawsko-pomorskim.

W wyniku wyładowań atmosferycznych uszkodzonych zostało w czwartek 10 budynków, w tym osiem mieszkalnych. Straż usunęła 317 powalonych drzew, 645 razy wypompowywała wodę z budynków, a 98 razy interweniowała ze względu na podtopione drogi.

Kolejna ewakuacja

Jak dodał Frątczak, w czwartek doszło do ewakuacji jednego obozu harcerskiego w miejscowości Huta w województwie wielkopolskim. Ewakuowane zostały 53 osoby. - Patrząc na ostatnie dwa dni, to (ewakuowano) sześć obozów - 480 osób - dodał Frątczak.

W akcje zaangażowanych było 6595 strażaków oraz 1502 pojazdy.

Rzecznik PSP podkreślił, że, jeśli chodzi o poziom rzek, poziom alarmowy przekroczony jest w trzech miejscach w Małopolsce, ale sytuacja ulega stabilizacji.

Nadal jednak obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne IMGW. Sprawdź aktualną sytuację i miejsca, gdzie przekroczone są stany ostrzegawcze i alarmowe.

Samorządy szacują straty

Do sytuacji na południu Polski odniosła się minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. "Na bieżąco monitorujemy sytuację w województwach, gdzie spadły ulewne deszcze, które spowodowały lokalne podtopienia. Jesteśmy w stałym kontakcie z urzędami wojewódzkimi. Samorządy szacują szkody. Wpływają już pierwsze wnioski o pomoc" - napisała minister na Twitterze.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik powiedział w czwartek w Harklowej koło Nowego Targu, że sytuacja powodziowa jest poważna, ale stabilna. Zapewnił, że są środki finansowe na wypłatę zapomóg doraźnych dla mieszkańców dotkniętych żywiołem. Ćwik w podtopionej Harklowej wziął udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Najgorsza sytuacja w Małopolsce

Intensywne opady deszczu w Małopolsce w czwartek wieczorem ustały, a na południu województwa woda w większości rzek zaczęła opadać. Sytuacja się stabilizuje - poinformowały w czwartkowy wieczór służby wojewody małopolskiego.

Alarm przeciwpowodziowy nadal obowiązuje jednak na terenie całego powiatu limanowskiego i w gminie Krościenko nad Dunajcem. Największe zniszczenia woda poczyniła w powiatach: limanowskim, nowotarskim i tatrzańskim. Tylko w powiecie limanowskim zalane lub podtopione zostały 92 budynki, w tym 85 mieszkalne.

W wielu miejscach doszło do uszkodzenia bądź zniszczenia dróg i mostów. Zniszczona jest między innymi droga wojewódzka nr 968, co spowodowało, że odciętych od świata jest 71 mieszkańców wsi Szczawa i Zasadne.

W powiecie nowotarskim wody Dunajca zalały drogę prowadzącą do przysiółka Krościenka o nazwie Kras. Tam 24 mieszkańców zostało pozbawionych dojazdu. Po nawiązaniu kontaktu ze służbami ratowniczymi powiedzieli jednak, że nie potrzebują pomocy.

Nurt Białej Wody w miejscowości Jaworki w gminie Szczawnica uszkodził przyczółki mostu. Rzeka Białka uszkodziła most w ciągu drogi krajowej nr 49. Przejazd jest utrudniony. Nieprzejezdna jest droga z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka na odcinku Brzeziny – Wierch Poroniec, gdzie część jezdni i most są uszkodzone.

W powiecie tatrzańskim z powodu ulewy są problemy z dostarczaniem bieżącej wody. Uszkodzone zostało ujęcie wody dla Poronina, a w sąsiednim Murzasichlu została przerwana magistrala wodna. Bez wody pozostaje tam około 3 tysięcy odbiorców. W Zakopanem z uwagi na zamulenie zamknięto jedno z trzech ujęć wody.

Wezbrane wody Dunajca dotarły w czwartek do Nowego Sącza. W gminie Łącko osunęła się droga powiatowa nr 1538 K w miejscowości Obidza, powodując naniesienie materiału skalnego na budynek mieszkalny. Również kilka dróg lokalnych na Sądecczyźnie jest nieprzejezdnych z powodu uszkodzeń nawierzchni.

Ewakuacje domków letniskowych

Turyści wypoczywający w domkach letniskowych w Dębnie nad Jeziorem Czorsztyńskim musieli je opuścić z powodu podtopień. - Ewakuowaliśmy 24 turystów z domków kempingowych w Dębnie przy ujściu Białki do jeziora Czorsztyńskiego. Wszyscy są bezpieczni - przekazał w czwartek rzecznik nowotarskiej policji Piotr Krygowski.

"Osoby poszkodowane otrzymają niezbędną pomoc"

120 interwencji na Pomorzu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało w czwartek, że minister Joachim Brudziński "jest w stałym kontakcie z wojewodami z zagrożonych regionów". "Osoby poszkodowane otrzymają niezbędną pomoc. W pierwszej kolejności samorządy ocenią sytuację i prześlą informacje do wojewodów. Później trafią one do MSWiA, które podejmuje decyzję o ewentualnym uruchomieniu pomocy finansowej" - czytamy w komunikacie.

Jak poinformował w czwartek rano rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Łukasz Płusa, straż pożarna na Pomorzu odnotowała około 120 interwencji. Najwięcej było ich na zachodzie województwa, przede wszystkim w powiecie bytowskim. Na terenie tego powiatu straż pożarna interweniowała 65 razy. Z kolei 19 wyjazdów odnotowano w sąsiednim powiecie człuchowskim.

Płusa wyjaśnił, że większość zdarzeń w powiecie bytowskim wydarzyło się w Miastku i jego okolicach. W rejonie tym intensywne opady spowodowały utrudnienia na niektórych szosach, w tym drodze krajowej nr 20. Rzecznik wyjaśnił, że na DK 20 woda podmyła pobocze i trzeba było wyłączyć z użytkowania jednego z pasów.

- Zanotowaliśmy też inne interwencje polegające na pompowaniu wody z posesji i piwnic. Zdarzały się też połamane gałęzie - powiedział Płusa.

Ranny strażak w Łódzkiem

Ponad 100 razy interweniowali w ciągu ostatniej doby strażacy w Łódzkiem w związku z opadami deszczu. Podczas jednej z akcji ranny został strażak. Interwencje związane były głównie z wypompowywaniem wody z zalanych piwnic i usuwaniem powalonych konarów.

Jak poinformowało w czwartek Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego podtopione zostały 22 budynki między innymi w Łodzi, Łęczycy czy Skierniewicach. WCZK otrzymało między innymi 50 zgłoszeń o powstałych w Łodzi rozlewiskach na ulicach, które utrudniały poruszanie się po mieście samochodom i tramwajom. Ruch uliczny utrudniały również nieczynne sygnalizacje świetlne. Według Centrum było ich 20.

Padający deszcz spowodował zalanie dwóch dróg lokalnych w powiecie brzezińskim. W Konstantynowie Łódzkim wylała rzeka Łódka, której wody podtopiły trzy budynki znajdujące się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Ewakuowani harcerze

Według informacji rzecznika kujawsko-pomorskiej Państwowej Straży Pożarnej starszego kapitana Arkadiusza Piętaka przekazanych w czwartek, w ciągu doby - od środy rano do czwartku rano - strażacy interweniowali 243 razy. Z tego w 190 przypadkach wypompowywali wodę z zalanych domów i posesji, a w pozostałych przypadkach usuwali wiatrołomy - powalone drzewa, połamane konary i gałęzie. Najczęściej na pomoc udawali się strażacy z powiatu włocławskiego - 60 razy, z powiatu świeckiego - 33 razy i toruńskiego - 32 razy.

Doradca wojewody kujawsko-pomorskiego Jarosław Jakubowski poinformował, że 126 harcerzy ZHR z Hufca Pomorskiego - przebywających na obozie w Czersku Świeckim koło Świecia - po informacji od strażaków o drugim stopniu zagrożenia, ewakuowali się do pobliskiej szkoły. Harcerze pozostaną w szkole do czasu poprawy pogody, czyli prawdopodobnie do piątku rano.

W województwie kujawsko-pomorskim pozbawionych prądu do czwartkowego poranka było 387 odbiorców.

