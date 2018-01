Uwaga na marznące opady i silny wiatr. Obowiązują ostrzeżenia

W kilku regionach zalega smog. Miejscami jakość powietrza jest zła - 24-01-2018 Uwaga, w kilku regionach kraju występuje smog. Źle jest w okolicy Krakowa i Warszawy, a także na wschodzie i północnym wschodzie Polski. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące marznących opadów deszczu i silnego wiatru.

Opady marznące mogą powodować na drogach niebezpieczną gołoledź.

Gdzie pojawi się gołoledź?

Województwo podlaskie

Na Podlasiu do godziny 20 przewidywane jest wystąpienie marznących opadów śniegu z deszczem, deszczu lub mżawki, które wywołają gołoledź a drogach.

Na wschód od linii Suwałki-Siemiatycze występują obecnie marznące opady mżawki i deszczu powodujące gołoledź. Do godziny 18 temperatura na obszarze całego województwa wzrośnie powyżej 0 stopni Celsjusza, a opady powinny stopniowo zaniknąć.

Silny wiatr na wybrzeżu

W zachodniej części strefy brzegowej powieje wiatr południowo-zachodni do południowego 5 do 6, w porywach do 7 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie jest ważne do czwartku do godz. 4.

We wschodniej części strefy brzegowej wystąpi wiatr południowo-zachodni 5 do 6, w porywach do 7 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku do godz. 6.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia informuje, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".