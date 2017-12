Uważajcie na drogach, są bardzo śliskie. Żółte alerty w wielu regionach

We wschodnich województwach warunki atmosferyczne przyczyniają się do powstawania oblodzeń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. W ciągu dnia na południu kraju spadło sporo śniegu. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego.

Nad Polską przechodzi front atmosferyczny. W nocy z piątku na sobotę przyniesie opady śniegu na wschodzie kraju. W połączeniu z niską temperaturą na obszarze objętym strefą opadów, wynoszącą od -1 do -4 stopni Celsjusza, doprowadzi to do powstawania oblodzeń na drogach i chodnikach.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed oblodzeniami dla siedmiu województw.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Na terenie województwa prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni do -1 stopnia, a przy gruncie od -3 st.C do -2 st.C.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 23 w piątek do godziny 9 w sobotę.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna będzie się wahać od -1 do 0 stopni, przy gruncie od -2 st.C do -1 st.C.

Ostrzeżenie obowiązuje od północy w piątek do godziny 9 w sobotę.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2 do 0 stopni Celsjusza, przy gruncie od -3 do -1 stopnia Celsjusza.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 2 w nocy z piątku na sobotę do godziny 9 nad ranem w sobotę.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2 do 0 stopni Celsjusza, przy gruncie od -3 do -1 stopnia Celsjusza.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 3 w nocy z piątku na sobotę do godziny 9 nad ranem w sobotę.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

W tym regionie prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej zera powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3 st.C do -1 st.C, przy gruncie od -5 st.C do -2 st.C.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 23 w piątek do godziny 10 w sobotę.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -5 st.C do -2 st.C, przy gruncie od -8 st.C do -5 st.C.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 18 w piątek do godziny 10 w sobotę.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej zera powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -7 st.C do -5 st.C, przy gruncie od -10 st.C do -7 st.C. W rejonach podgórskich od -12 st.C do -9 st.C, przy gruncie od -14 st.C do -11 st.C.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 18 w piątek do godziny 10 w sobotę.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Alert informuje, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Tatry pokryte śniegiem, zakopianka lodem

Intensywne opady śniegu znacznie pogorszyły w piątek warunki drogowe na podhalańskich drogach. Choć zakopianka była przejezdna, to na odcinku Nowy Targ–Zakopane służby drogowe nie nadążały z usuwaniem brei - poinformował w piątek rano rzecznik zakopiańskiej policji Krzysztof Waksmundzki.

W nocy z czwartku na piątek w Zakopanem spadło około 25-30 cm śniegu.

- Warunki drogowe są zdecydowanie trudne. Mamy bardzo duży ruch pojazdów. Już od godzin porannych zakopianka miejscami lekko się korkowała i z godziny na godzinę aut przybywa. Wiele osób chce przywitać Nowy Rok pod Tatrami i spodziewamy się coraz większego ruchu - powiedział Waksmundzki.

Policja zalecała kierowcom unikanie jazdy zakopianką, czyli skręcenie w Chabówce na Czarny Dunajec i dalej przez Chochołów do Zakopanego. Turystom w Zakopanem policja radziła pozostawić samochody przy miejscach zakwaterowania i poruszanie się pieszo lub komunikacją miejską.

Ponad dwa metry śniegu na Kasprowym Wierchu

Jak informował rano synoptyk TVN Meteo Wojciech Raczyński o 7 rano w piątek na Kasprowym Wierchu leżało 215 centymetrów śniegu, a w Zakopanem 7,2 cm. W Karkonoszach na Śnieżce pokrywa śnieżna sięgała 69 cm.

- Te opady śniegu się utrzymają, bo w nocy będą przymrozki, ale w następnych dniach z powodu wiatru południowo-zachodniego znowu będzie ciepło. Już od niedzieli w Zakopanem będą dodatnie temperatury, a przymrozki utrzymają się do nocy z soboty na niedzielę - dodał.

Tak wysoka suma opadów przyczyniła się do tego, że w piątek wieczorem Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podniosło stopień zagrożenia lawinowego z drugiego do trzeciego w pięciostopniowej skali. Dodatkowym czynnikiem lawinotwórczym jest silny wiatr. Nocą powieje halny.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że "pokrywa śnieżna jest umiarkowanie lub słabo związana na wielu stromych stokach. Wyzwolenie lawiny jest możliwe już przy małym obciążeniu dodatkowym, przede wszystkim na stromych stokach. W niektórych przypadkach możliwe jest samorzutne schodzenie średnich, a sporadycznie także dużych lawin."

Ratownicy oraz pracownicy tatrzańskiego Parku Narodowego odradzają wyjścia w wysokie partie gór.

Zagrożenie lawinowe na Babiej Górze

Do drugiego stopnia podnieśli w piątek zagrożenie lawinowe ratownicy grupy beskidzkiej GOPR na północnych stokach Babiej Góry. Nocą spadło tam około 20 cm śniegu - poinformowali w piątek rano goprowcy. Obecnie w partiach szczytowych góry pokrywa śniegu sięga około 100 m.



Warunki turystyczne na beskidzkich szlakach są bardzo trudne.

"Zagrożenie występuje głównie w miejscach odłożenia większych ilości śniegu z poprzednich i nocnych opadów, zwłaszcza w miejscach, w których operuje wiatr. Na znacznej części obszaru pokrywę stabilizuje wystająca roślinność" – głosi komunikat lawinowy GOPR.

Zagrożenie lawinowe określane jest w pięciostopniowej, rosnącej skali. Dotychczas obowiązywał najniższy, pierwszy stopień.

W masywie Babiej Góry zamknięty jest szlak żółty zwany Percią Akademicką, który biegnie z Markowych Szczawin na Diablak.

Drugi stopień oznacza, że występuje umiarkowane zagrożenie lawinowe. Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach. Wywołanie lawiny jest możliwe przy dużym obciążeniu na stromych stokach. Nie należy spodziewać się samorzutnego zejścia dużych lawin. Należy zachowywać dużą ostrożność przy pokonywaniu stoków zawietrznych i przełęczy.

Wietrzne Bieszczady

Powyżej górnej granicy lasu w Bieszczadach w piątek rano wiatr wiał z prędkością 60 kilometrów na godzinę - poinformował ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Hubert Marek.



- Na Połoninie Wetlińskiej, gdzie widoczność nie przekracza 30 metrów, rano były dwa stopnie mrozu. Silny wiatr sprawia jednak, że temperatura odczuwalna jest tam znacznie niższa - zauważył Marek.

W górnych partiach gór w piątek rano leżało średnio około 30 cm śniegu. Obowiązuje tam pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

- Dotyczy ono m.in. masywów Małej i Wielkiej Rawki, Szerokiego Wierchu, Tarnicy, Halicza oraz połonin Wetlińskiej i Caryńskiej - dodał Marek.

Śnieg w obiektywie

Dzięki Reporterom 24 widzimy, że do niektórych regionów Polski zawitała prawdziwa zima. Na zdjęciach z Chorzowa, Cieszyna, Istebnej i Beskidu, a także z Tych, Ustronia, Kamieńska i Omontowic widać, że w niektórych regionach śnieg zalega na dachach samochodów i chodnikach.

~Ania Mówicie, że nie ma ataku zimy? Pozdrawiam z Cieszyna. Reporter 24 ~Ania

~Adi Zima na Śląsku. Źródło: Kontakt 24 ~Adi

~Katarzyna Śnieg w Istebnej. Źródło: Kontakt 24/ ~Katarzyna

~Asia Zima w Ustroniu, (Kontakt 24/ Asia)