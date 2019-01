Dach budynku gospodarczego, połączonego z mieszkalnym, zawalił się w poniedziałek pod ciężarem śniegu w Krzyżowej na Żywiecczyźnie. Dom nie nadaje się do użytku. Wcześniej runął nieodśnieżony dach domu w Koniakowie na Śląsku Cieszyńskim.

Niebezpieczne zjawiska w prawie całej Polsce. Alerty pierwszego i drugiego stopnia - 14-01-2019 Poza pojedynczymi powiatami, w całym kraju obowiązują alerty meteorologiczne pierwszego lub drugiego stopnia. Niebezpieczne mogą być oblodzenia, zawieje i zamiecie śnieżne oraz silny wiatr. Wydano również alerty hydrologiczne - stan wód w rzekach może przekraczać stany ostrzegawcze. czytaj dalej

- W starym drewnianym domu w Krzyżowej, który był połączony z zawalonym obiektem gospodarczym, przebywało pięć dorosłych osób. Zostały ewakuowane. Inspektor nadzoru budowlanego, który przyjechał na miejsce, zakazał użytkowania tego obiektu. Przyczyną zawalenia był zalegający na dachu śnieg - poinformował w poniedziałek rzecznik żywieckiej straży pożarnej aspirant sztabowy Marek Tetłak.

Strażak dodał, że w zawalonym budynku znajdowały się również zwierzęta - kury, krowa i cielak - którym nic się nie stało. Zostały przeniesione do sąsiedniej szopy.

Inny dom zawalony pod ciężarem śniegu

Do podobnego zdarzenia doszło kilkanaście godzin wcześniej, w niedzielę wieczorem, w przysiółku Lagiery w Koniakowie (woj. śląskie). Późnym wieczorem zawaliła się połowa dachu parterowego domu. Tu także przyczyną był zalegający śnieg.

"Działania zastępów w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sprawdzeniu, czy wewnątrz nie znajduje się jakaś osoba. Na szczęście nie było nikogo. Później, za pomocą koparki, przystąpiliśmy do usunięcia z drogi dachu oraz reszty konstrukcji" - poinformowała OSP Koniaków na Facebooku.

Prognoza pogody na 16 dni: powrót zimna po krótkiej przerwie - 13-01-2019 Ocieplenie, które wszyscy odczuliśmy w niedzielę, potrwa tylko kilka dni. czytaj dalej

Strażacy apelują: odśnieżajcie dachy

- Świadkowie informowali, że budynek był niezamieszkały i w chwili katastrofy nikogo w nim nie było. Potwierdziło to przeszukanie parteru domu i połowy nieużytkowego poddasza - przekazał rzecznik cieszyńskich strażaków starszy kapitan Michał Pokrzywa.

Strażacy zaapelowali do mieszkańców, by sprawdzali grubość pokrywy śniegu na dachach i usuwali jego nadmiar, żeby wyeliminować zagrożenie katastrofą. Wojewoda śląski zwrócił na to uwagę już w piątek. W komunikacie wskazał, że szczególnie zagrożone są obiekty budowlane na terenie gmin Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego.

Metr sześcienny świeżego śniegu waży do 100-200 kilogramów. Woda stanowi 10 procent jego objętości, a powietrze 90 proc. Natomiast im dłużej śnieg leży, tym bardziej osiada. Stary, zleżały śnieg waży nawet 10 razy więcej, woda stanowi zaś 90 proc. jego objętości, a powietrze tylko 10 proc.