Prognoza pogody na dziś: lokalnie deszcz i burze z gradem, do 33 stopni - 15-06-2019 Sobota w niektórych regionach przyniesie opady deszczu i burze z gradem. Termometry pokażą maksymalnie do 33 stopni Celsjusza. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. czytaj dalej

RCB apeluje

Jak poinformowało w sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), niechlubny bilans utonięć wciąż rośnie. W piątek utonęły trzy osoby, w czwartek dwie, w środę sześć, a we wtorek - osiem. Od początku tego miesiąca w całym kraju utopiło się łącznie 48 osób.

Upały sprzyjają aktywnościom nad wodą. RCB apeluje, by nigdy wchodzić do zbiorników po alkoholu i środkach odurzających, ani nie skakać do wody w nieznanych miejscach. Pływać można tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

Nie należy wypływać na materacu daleko od brzegu, ani pływać bezpośrednio po zjedzeniu posiłku. Należy stosować się do poleceń ratownika oraz pamiętać o założeniu kapoka na łódce, kajaku i rowerze wodnym.

W sobotę upał panować będzie na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku, w Małopolsce i w województwie. świętokrzyskim - informuje Centrum na Twitterze. Wydane zostały ostrzeżenia meteorologiczne.

Dzisiaj #upał na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku, w Małopolsce i w woj. świętokrzyskim (do 34°C – ostrzeżenie 1. i 2. stopnia #IMGW). Uważajcie też gdy będziecie wypoczywać nad wodą – wczoraj utopiły się 3 osoby. pic.twitter.com/ni5UJl4o0B — RCB (@RCB_RP) 15 czerwca 2019