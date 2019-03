W górach trudna sytuacja. Lawinowa "dwójka" w Tatrach i Bieszczadach

Silny wiatr nie ustanie w kolejnych dniach. Prognoza zagrożeń IMGW - 16-03-2019 Silny wiatr w Polsce może dać się nam we znaki w kolejnych dniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń przed tym zjawiskiem. czytaj dalej

Ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego Tomasz Kozina podał w sobotę, że zagrożenie lawinowe występuje zwłaszcza w zagłębieniach terenowych, głównie po północnej i południowej stronie grzbietu.

Drugi stopień zagrożenia lawinowego

Jak podał goprowiec, do wzrostu zagrożenia lawinowego przyczyniły się opady śniegu oraz bardzo silny wiatr, który odkłada przewiany śnieg.

- W masywie Pilska możliwe są zejścia zsuwów i małych lawin przy bardzo niestabilnej pokrywie śnieżnej w stromych, wklęsłych formacjach terenowych, które znajdują się w kopule szczytowej masywu. Głównie dotyczy to małych kociołków po północnej i południowej stronie grzbietu - wskazał.

Beskidzkie GOPR podało, że na Babiej Górze obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. - Niebezpieczeństwo dotyczy głównie żlebów, kociołków, zagłębień terenowych oraz miejsc za przełamaniami terenu przede wszystkim po północnej stronie masywu. Lokalnie niebezpieczeństwo występuje w miejscach występowania wysokiej roślinności przykrytej całkowicie śniegiem - podał Kozina.

Wyzwolenie lawiny jest możliwe już przy małym obciążeniu dodatkowym na stromych stokach. Możliwe jest samorzutne schodzenie średnich, a sporadycznie także dużych lawin.

Goprowcy poinformowali w sobotę, że pokrywa śniegu przy schronisku na Hali Miziowej w rejonie Pilska wynosi około 170 centymetrów. W ciągu ostatniej doby przybyło go 10 centymetrów. Na Markowych Szczawinach w rejonie Babiej Góry jest około 150 centymetrów śniegu, a na szczycie nawet 2 metry. Zaspy mogą liczyć do 3 metrów. W ciągu ostatnich 24 godzin spadło go 12 centymetrów.

Lawinowa dwójka w Tatrach

W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Jak czytamy w komunikacie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach, na ogół jest związana dobrze. Zejście lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym, przede wszystkim na stromych stokach. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia dużych lawin.

Zdaniem TOPR, warunki do wędrówek są częściowo niekorzystne. Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i odpowiedniego wyboru trasy szczególnie na wszystkich stromych stokach oraz na stokach średnio stromych szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości.