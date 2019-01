W Lalikach dach zawalił się pod śniegiem

Prognoza pogody na jutro: mroźna noc. Ostrzegamy przed śliskością - 30-01-2019 Zapowiada się pogodna doba, choć jest i część kraju, w której przewidujemy opady. Ponieważ w nocy ściśnie mróz, będzie ślisko. czytaj dalej

- Zawalił się dach niezamieszkałego budynku w Lalikach. Nikt nie ucierpiał. W momencie zawalenia nikogo w budynku nie było - powiedział nam oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu (województwo śląskie) Marek Tetłak.

Jak dodał, na miejsce pojechały trzy zastępy straży pożarnej.

- Kończymy działania - zaznaczył w środę o godzinie 21 Tetłak.

Dach zwalił się pod naporem śniegu. Pamiętajmy, że gdy śnieg jest zleżały, to jego metr sześcienny może ważyć nawet kilkaset kilogramów. Waga metra sześciennego śniegu, który dopiero co spadł, dochodzi do 150 kilogramów.

Zima nie oszczędza Lalików (OSP Milówka)

W tym roku zima nie oszczędza Lalików. 21 stycznia pisaliśmy o tym, że wieś, położona 700 metrów nad poziomem morza, została częściowo odcięta od świata przez śnieg.