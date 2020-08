W niedzielę utonęło 14 osób. To najwięcej w ciągu doby od początku czerwca

Tragiczny bilans pierwszego miesiąca wakacji. W lipcu utonęło 86 osób - 03-08-2020 Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji w lipcu w Polsce utonęło 86 osób. Służby stale apelują o rozwagę, zachowanie bezpieczeństwa oraz niespożywanie alkoholu przed wejściem do wody. czytaj dalej

W niedzielę utonęło czternaście osób - przekazało w poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Według danych statystyk Komendy Głównej Policji, to największa liczba utonięć w ciągu doby od początku czerwca.

Łącznie od 1 kwietnia odnotowano w Polsce 247 utonięć.

Bezpieczeństwo nad wodą

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina jednocześnie na Twitterze o odpowiednim zachowaniu nad wodą. "Pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodź do wody po alkoholu lub środkach odurzających, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym" - apeluje.

Ponadto RCB przypomina, aby nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku, a także stosować się do poleceń ratownika.

Liczba utonięć od początku czerwca (TVN24 za policja.pl)