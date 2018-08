W piątek i sobotę utonęło 20 osób

Burze z gradem na wschodzie i południu. Obowiązują ostrzeżenia - 05-08-2018 We wschodnich i południowych regionach Polski pogoda może być niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem. czytaj dalej

Jak przekazała Wysocka, w piątek służby na terenie całego kraju odnotowały sześć przypadków utonięć, w sobotę - 14. Wcześniej RCB przekazało, że tym sezonie w wodzie zginęło już 281 osób.

Do tragicznych zdarzeń doszło także w niedzielę. W Piaskach koło Krynicy Morskiej (Pomorskie) utonął 55-letni mężczyzna, który wraz z 37-letnim mężczyzną kąpał się w morzu. Ciało pierwszego z nich zostało odnalezione - poinformował w niedzielę podkomisarz Michał Sienkiewicz z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Policjant dodał, że mężczyźni byli rodziną.

Apel o ostrożność

- Bardzo prosimy o zachowanie rozwagi i ostrożności nad wodą. Apelujemy o korzystanie z kąpielisk specjalnie do tego przeznaczonych, czyli tam gdzie jest ratownik - podkreśliła.

O konieczności zachowania ostrożności nad wodą oraz o regułach bezpieczeństwa tam obowiązujących RCB przypomina także na Twitterze.

"Nie należy wchodzić do wody po alkoholu i środkach odurzających, wbiegać do wody rozgrzanym i skakać w nieznanych miejscach. Trzeba stosować się do zaleceń ratownika i pamiętać o założeniu kapoku na łódce, kajaku i rowerze wodnym" - wskazało RCB.

Bądź bezpieczny nad wodą (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Sobota była także burzowa w wielu regionach. Jak powiedział w niedzielę rzecznik prasowy komendanta głównego PSP, starszy brygadier Paweł Frątczak, 202 interwencje związane były z usuwaniem połamanych drzew. Strażacy 27 razy wypompowywali wodę z piwnic. Ugaszono sześć pożarów, których przyczyną najprawdopodobniej były wyładowania atmosferyczne.

Najwięcej - 85 interwencji - odnotowano w woj. kujawsko-pomorskim, a woj. dolnośląskim - 36. - Nikomu nic się nie stało - podkreślił Frątczak.

Wasze relacje sobotnich burz

Na Kontakt 24 przesyłaliście zdjęcia i nagrania, na których widać sobotnią aurę:

~Magdalena Gradobicie Dolny Śląsk-Pielgrzymka



