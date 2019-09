W Puszczy Augustowskiej znaleziono martwego żubra

Coraz więcej żubrów w Bieszczadach. Zaproponowano diagnostyczny odstrzał - 18-07-2019 W Bieszczadach żyje 551 żubrów, podczas gdy pod koniec ubiegłego roku było ich prawie 500 - poinformował rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek. Zwrócił uwagę na to, że coraz częstszą przyczyną śmierci tych zwierząt są choroby. czytaj dalej

Na terenie leśniczówki Hanus w poniedziałek natrafiono na martwego żubra.

- We mgle kształt był trudny do rozpoznania - relacjonował leśnik, który znalazł żubra. - Obserwowałem go przez dłuższą chwilę. Nie dawał oznak życia - opowiadał.

Leśniczy wezwał policję oraz powiatowego lekarza weterynarii.

Weterynarz wykluczył, że zwierzę padło z winy człowieka. Na ciele żubra znaleziono kłute rany, które - jak czytamy na stronie Lasów Państwowych - mogły zostać zadane w wyniku starcia z innym osobnikiem. Żubr padł od zakażenia ran. Jak się okazało, miał cztery lata i trafił do Puszczy Augustowskiej z Puszczy Boreckiej, wraz z pięcioma krowami i dwoma bykami.

Jest ich coraz więcej

Według statystyk Lasów Państwowych, w Polsce żyje prawie 1900 żubrów. Przy wieloletniej współpracy naukowców, leśników i przyrodników gatunek, znajdujący się jeszcze kilkadziesiąt lat temu na skraju wymarcia, teraz szybko zwiększa swą liczebność.