W rejonie kwarantanny jest 23 Polaków. "Prowadzone są rozmowy, żeby mogli tę strefę opuścić"

Rośnie liczba ofiar koronawirusa z Chin. Nie żyje 81 osób, ponad 2700 zakażonych - 27-01-2020 Przypadków zakażenia nowym koronawirusem z Chin jest coraz więcej. Łączna liczba zbliża się do trzech tysięcy. W ciągu doby potwierdzono 769 nowych przypadków, a liczba zgonów wzrosła do 81. czytaj dalej

(2019-nCoV). Jak podkreślił Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, "w tej chwili w Polsce nie ma żadnego przypadku czy nawet podejrzenia koronawirusa", a działania względem grupy studentów mają charakter profilaktyczny.

Do szpitala zakaźnego w Warszawie trafiło trzech polskich studentów, którzy wrócili w sobotę z Wuhan w Chinach - miasta epicentrum nowego koronawirusa

11-milionowe miasto Wuhan jest zamknięte, a w kilku innych chińskich miastach obowiązują poważne ograniczenia w ruchu. Duża część prowincji Hubei, zamieszkałej przez prawie 60 milionów ludzi, ma różnego rodzaju ograniczenia w podróżowaniu.

Jak powiedział Pinkas, w strefie objętej kwarantanną przebywa obecnie 23 polskich obywateli.

- Jestem przekonany, że uda się sprowadzić naszych obywateli do Polski lub też w miejsca bezpieczniejsze niż zamknięte miasta. Chcielibyśmy, żeby nasi obywatele byli u nas, bo tutaj będą absolutnie bezpieczni - mówił Pinkas.

- To się oczywiście zmienia. Nic na siłę nie możemy robić. Informujemy, jak należy się zachować. Przez dyplomację unijną w tej chwili prowadzone są rozmowy, żeby obywatele Unii, w tym Polacy, mogli tę strefę (objętą kwarantanną - red.) opuścić lub by mieli poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego na miejscu - zapewnił.

Dodał, że polskie służby są w stałym kontakcie z Europejskim Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli. - Wiedza na temat wirusa zwiększa się z godziny na godzinę. Wygląda na to, że ten wirus nie jest tak śmiertelnie groźny jak poprzednie koronawirusy typu SARS i MERS. Ten wirus bardzo szybko się rozprzestrzenia i to jest problem dla całego świata - tłumaczył.

Podkreślił też, że zdecydowanie nie zaleca podróżowania do Azji Południowo-Wschodniej, zwłaszcza do Chin.

Specjalna procedura i wydzielony terminal na lotnisku

Wuhan to siedlisko choroby, która atakuje w Chinach i kilkunastu innych krajach.

Na Lotnisku Chopina została wprowadzona restrykcyjna procedura podczas kontroli pasażerów z Chin. Jarosław Pinkas wyjaśnił, na czym polegają jej wszystkie kroki.

- Już w Chinach, przed wejściem do samolotu, należy zgłosić informację o złym samopoczuciu. Sprawdzana jest kontrola temperatury, a na pokładzie samolotu personel pokładowy monitoruje sytuację. Nasze linie lotnicze mają specjalne formularze. Przed wyjściem z samolotu wypełnia się kartę lokalizacji pasażera. Dzięki jej posiadaniu, wiemy gdzie później mogą przebywać potencjalni pacjenci. Następnie na lotnisku przeprowadza się analizę sytuacji zdrowotnej. Mierzona jest temperatura, lekarze mogą przeprowadzić też dodatkowy wywiad - tłumaczył.

O stanie zdrowia pasażerów powiadamiane są wszystkie powiatowe inspekcje sanitarne. Pinkas dodał też, że terminal na Lotnisku Chopina, na którym lądują samoloty z Chin, jest wydzielony od reszty lotniska. - Nasze lotnisko jest znakomicie zorganizowane. Terminal ma specjalną własną wentylację, aby powietrze z niego nie przemieszczało się na inne części lotniska - tłumaczył.

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl za China’s National Health Commision)

Zalecenia dla osób wracających z Azji Południowo-Wschodniej

Główny Inspektor Sanitarny wydał w niedzielę zalecenia dla osób wracających z regionu Azji Południowo-Wschodniej, gdzie jest najwięcej przypadków śmiertelnych nowego koronawirusa.

"W ostatnich tygodniach w Azji Południowo-Wschodniej wystąpiły zachorowania z objawami wysokiej temperatury, tzn. powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem. W przypadku zaobserwowania tych objawów u siebie należy bezzwłocznie zgłosić się do izby przyjęć szpitala, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego" - czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

GiS opublikował też zalecenia dla osób podróżujących po Chinach:

unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych;

bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego;

unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki;

unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami;

ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu;

przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.