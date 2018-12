W sobotę mróz zabił sześć osób

Jak podało w niedzielę rano na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w sobotę z wychłodzenia zmarło sześć osób. To oznacza, że bilans zabitych przez zimno od 1 listopada 2018 roku wzrósł do 18. W okresie od listopada do marca sezonu 2017/2018 w wyniku wychłodzenia zmarły 83 osoby - 74 mężczyzn, osiem kobiet i jedno dziecko. Z analiz policji wynika, że w ośmiu przypadkach bezpośrednio przed śmiercią ofiary spożywały alkohol. Dwunastu zmarłych to były osoby bezdomne.

Najważniejsza jest pomoc

Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, między innymi na osoby bezdomne i starsze. Przypominają, że przez całą dobę czynne są numery alarmowe: 112 i 997. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie.

Jak postępować w przypadku podejrzenia hipotermii?

W przypadku podejrzenia hipotermii bardzo ważne jest jak najszybsze udzielenie pierwszej pomocy. Należy jednak pamiętać o ocenie bezpieczeństwa danego miejsca oraz założyć rękawiczki, aby samemu nie doznać odmrożeń. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie oddechu i przytomności poszkodowanego.

Po zawiadomieniu odpowiednich służb, powinniśmy zadbać, aby nie doszło do dalszego wychłodzenia organizmu i w miarę możliwości zabrać poszkodowanego w cieplejsze miejsce. Gdy jego ubranie jest mokre, należy je rozciąć i zdjąć. W przypadku podejrzenia odmrożeń powinno się rozluźnić uciskające części garderoby, które ograniczają ukrwienie. Osobę poszkodowaną trzeba okryć kocem lub folią izotermiczną - złotą stroną do góry.

Jeśli poszkodowany jest przytomny, w miarę możliwości powinniśmy podać mu gorący napój z wysoką zawartością cukru. Nie może zawierać alkoholu, ponieważ sprzyja on wyziębieniu organizmu. Uszkodzenia skóry powinniśmy zabezpieczyć suchym opatrunkiem. Poszkodowanego nie można pocierać ani gwałtownie poruszać. Należy pamiętać o kontrolowaniu jego oddechu do czasu przyjazdu karetki.