W sobotę utonęły trzy osoby. "Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa"

"Spotkanie różnych mas powietrza nad naszym krajem". Będą konsekwencje - 11-08-2019 Jak na razie do naszego kraju napływa umiarkowane powietrze z zachodu. W poniedziałek pojawi się bardzo ciepłe powietrze z południa. Jednak jak powiedział w programie "Wstajesz i weekend" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w kolejnych dniach należy spodziewać się już chłodniejszej aury. czytaj dalej

RCB apeluje

10 sierpnia utonęły trzy osoby: w Gliwicach w województwie śląskim, Mieleszynku w województwie łódzkim, Dłużnej w województwie warmińsko-mazurskim - poinformowało w niedzielę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Według wstępnych danych policji od początku czerwca, kiedy rozpoczęły się upały, odnotowano aż 204 utonięcia.

"Pływanie w niestrzeżonych miejscach, brawura i także wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu - to najczęstsze przyczyny utonięć. Dlatego wypoczywając nad zbiornikami wodnymi pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa. Wczoraj w Polsce utonęły trzy osoby" - ostrzega RCB na Twitterze, przypominając o zasadach bezpieczeństwa.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega, by nie skakać do wody w nieznanych miejscach. Pływać można tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Nie należy wypływać na materacu daleko od brzegu, ani pływać bezpośrednio po zjedzeniu posiłku. Należy stosować się do poleceń ratowników oraz pamiętać o założeniu kapoka na łódce, kajaku i rowerze wodnym - zaznacza RCB.

Gdy zauważysz, że ktoś potrzebuje pomocy, bezwzględnie powiadom o tym ratownika.

Zadzwoń po pomoc:

601 100 100 - to numer ratunkowy nad wodą w całym kraju;

984 - to numer alarmowy nad wodą na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i jeziorze Jeziorak.