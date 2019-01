W Tatrach "warunki są bardzo niebezpieczne"

Przystanki zasypane po dach, domy odcięte od świata. "Warunki są drastyczne" - 16-01-2019 W Beskidzie Żywieckim śnieg w ostatnich dniach nie przestaje padać. Zasypał przystanki autobusowe, utrudnia ruch drogowy, kilkadziesiąt domów odciął od świata. czytaj dalej

Tatrzański Park Narodowy w komunikacie turystycznym informuje, że szlaki znajdują się pod grubą warstwą śniegu, w wyższych partiach nie są przetarte. "W wielu miejscach potworzyły się głębokie zaspy. Padający śnieg i wiatr spowodowały zawieje, które utrudniają orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń" - ostrzega TPN.

- Jakiekolwiek przemieszczanie się, to jest torowanie niejednokrotnie po pas w śniegu - mówi Edward Lichota, ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W wielu miejscach zaspy mają nawet kilka metrów.

"Zaleca się zaniechania wszelkich wejść w teren wysokogórski" - apelują ratownicy w komunikacie.

"Odradzamy jakąkolwiek działalność wysokogórską"

Śnieżyce sparaliżowały Białystok. Ciężarówki nie miały wstępu do miasta - 15-01-2019 Wtorkowe śnieżyce, które nawiedziły Białystok, doprowadziły do znacznych utrudnień komunikacyjnych. Przez pewien czas do miasta nie mogły wjeżdżać samochody ciężarowe. Jak podaje biuro Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, spadło 26 centymetrów śniegu. czytaj dalej

- Przy czwartym stopniu odradzamy jakąkolwiek działalność wysokogórską. Proponujemy dojścia najwyżej do schronisk. Warunki są bardzo niebezpieczne, pokrywa jest słabo związana, jest dużo nawianego śniegu, są zaspy, duże depozyty w żlebach, w depresjach, tak że wyzwolenie lawiny jest bardzo prawdopodobne - ostrzega Krzysztof Długopolski, ratownik TOPR.

Czwarty stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że "pokrywa śnieżna jest słabo związana na większości stromych stoków. Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne na licznych stromych stokach już przy małym obciążeniu dodatkowym. Możliwe jest samorzutne schodzenie licznych średnich, a często również dużych lawin", przy czym za małe obciążenie uznaje się m. in. jedną osobę poruszającą się w rakietach śnieżnych lub na nartach.





Organizacja akcji ratunkowej

W razie, gdyby ktoś mimo ostrzeżeń postanowił wybrać się w góry, ratownicy TOPR dyżurują przez 24 godziny na dobę i w razie potrzeby ruszają na pomoc. Jak działa organizacja akcji?

- Do centrali spływają wszystkie telefony i sygnały z aplikacji "Ratunek" no i tu się rozpoczyna cała procedura - opowiada Krzysztof Długopolski. - Musimy zebrać dokładny wywiad, kto potrzebuje pomocy, w jakim jest miejscu, co się stało [...] Później rozpoczynamy całą procedurę udzielania pomocy - dodaje.

Wideo Jak przebiega organizacja akcji ratunkowej TOPR?

Sytuacja w innych polskich górach

W Karkonoszach i w masywie Babiej Góry obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a w Bieszczadach - drugi.

- Warunki są coraz trudniejsze. Wczoraj odwilż, dziś z kolei mróz, widać, że na szlakach w niższych partiach robi się ślisko. Z kolei u góry cały czas przybywa pokrywy śnieżnej - mówił Sławomir Czubak z karkonoskiej grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy wyjeżdżają na pierwsze patrole, na szlakach leżą powalone drzewa.

Powyżej górnej granicy lasu wiatr formuje bardzo duże zaspy. Niektóre miejsca są trudno osiągalne nawet dla ratowników, pomimo użycia najlepszego sprzętu. Czubak zaapelował do turystów o rozwagę. - Widzimy turystów, którzy pomiędzy drzewami jeżdżą na jabłuszkach z dziećmi. Także niestety cały czas obserwujemy takie nieodpowiedzialne zachowania - mówił.

W Beskidzie Żywieckim spadło tyle śniegu, że zasypane zostały przystanki autobusowe, a wiele domostw odciętych od świata. Więcej przeczytasz tutaj