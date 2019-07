Prognoza pogody na dziś: słoneczna aura w całym kraju, do 26 stopni - 15-07-2019 Zapowiada się słoneczny poniedziałek, miejscami przelotnie popada słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 26 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Jak poinformowała szefowa Wydziału Polityki Informacyjnej RCB Anna Adamkiewicz, od 1 kwietnia utonęło już 196 osób.

"Pamiętajcie, że woda, nawet ta z pozoru spokojna, cały czas pozostaje nieprzewidywalnym i niebezpiecznym żywiołem. Dlatego wybierajcie strzeżone kąpieliska i nigdy nie pływajcie po alkoholu" - przypomina RCB.

RCB apeluje

Ładna pogoda i okres wakacyjny sprzyjają aktywnościom nad wodą. RCB przestrzega, by nigdy nie wchodzić do zbiorników po alkoholu i środkach odurzających, ani nie skakać do wody w nieznanych miejscach. Pływać można tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

Nie należy także wypływać na materacu daleko od brzegu ani pływać bezpośrednio po zjedzeniu posiłku. Należy stosować się do poleceń ratowników oraz pamiętać o założeniu kapoka na łódce, kajaku i rowerze wodnym.

Gdy zauważysz, że ktoś potrzebuje pomocy, bezwzględnie powiadom o tym ratownika.

Zadzwoń po pomoc:

601 100 100 - to numer ratunkowy nad wodą w cały kraju;

984 – to numer alarmowy nad wodą na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i jeziorze Jeziorak.



‼️W weekend, w Polsce utopiło się aż 6 osób! Pamiętajcie, że woda, nawet ta z pozoru spokojna, cały czas pozostaje nieprzewidywalnym i niebezpiecznym żywiołem. Dlatego wybierajcie strzeżone kąpieliska i nigdy nie pływajcie po alkoholu. #wakacje #woda #bezpieczeństwo #lato 👇 pic.twitter.com/vMUDmP5Wpb — RCB (@RCB_RP) 15 lipca 2019