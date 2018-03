Wał fenowy zawisł nad Tatrami - 28-02-2017

Na Tatrami zawisł wał chmur. Górale doskonale wiedzą, co oznacza. Kłębiące się nad szczytami obłoki zwiastują halny. Przed silniejszym wiatrem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warunki do tworzenia się wiatru fenowego są od poniedziałku, kiedy to w Zakopanem odnotowano aż 12 st. C. Tak wysoka temperatura sprzyja roztopom i podnosi poziom zagrożenia lawinowego. czytaj dalej