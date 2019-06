Warszawa gorętsza od Madrytu. Rano nawet na Śnieżce było cieplej niż w stolicy Hiszpanii

Grad wielkości jabłek w Gorzowie Wielkopolskim - 12-06-2019 We wtorek wieczorem przez Gorzów Wielkopolski przeszła potężna nawałnica. Z powodu intensywnych opadów deszczu i gradu lokalna straż pożarna miała pełne ręce roboty. Niektóre kule gradowe miały wielkość jabłek. czytaj dalej

W środę o godzinie 8 rano w Madrycie było 12 stopni Celsjusza, podczas gdy na Śnieżce notowaliśmy 14 stopni, a w Warszawie termometry pokazały 24 stopnie. W najcieplejszym momencie dnia w stolicy Hiszpanii będzie 25 stopni, a w Warszawie odnotujemy 34 stopnie.Dlaczego temperatura na Półwyspie Iberyjskim jest tak dużo niższa od tej, którą notujemy w Polsce?

- Na mapach widać potężny kontrast pomiędzy północno-zachodnią i zachodnią Europą, gdzie rozlewa się chłód, a Europą południową, środkową i wschodnią, gdzie wciska się potężny klin ciepła - mówi synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.



Raz na jakiś czas dominuje w Polsce południkowa cyrkulacja powietrza, co oznacza, że nad naszą część kontynentu napływają ciepłe masy powietrza z południa lub zimne z północy. Zazwyczaj w naszych szerokościach geograficznych zachodzi równoleżnikowy, czyli strefowy, przepływ powietrza, którego skutkiem jest przeważający napływ mas z sektora zachodniego, znad Atlantyku.





Prognoza pogody na dziś: 35 stopni i gwałtowne burze - 12-06-2019 W środę upalnie będzie w całej Polsce. Miejscami pojawią się burze - nawet gradowe. czytaj dalej

- Czasem jednak, jak obecnie, cyrkulacja strefowa zostaje zahamowana i obserwujemy silną wymianę ciepła i chłodu między gorącym południem a daleką północą - opowiada Unton-Pyziołek.

To, że w Warszawie jest cieplej niż w Madrycie, może zaskakiwać, ale nie jest anomalią. Nad Półwysep Iberyjski napłynęły masy powietrza znad Atlantyku, a nad Polskę - znad Afryki. Stąd tak duże różnice temperatury.

Niepokojąca długość fal upałów

Unton-Pyziołek zwraca uwagę na inną kwestię - wydłużanie się fal upałów.



- W XX wieku fale upałów trwały średnio cztery dni, w XXI wieku średni okres trwania fali upału wydłuża się do ośmiu-dziewięciu dni. To kolejny znak, że klimat się zmienia. Polskie lato będzie upodabniać się do lata typowego dla Bałkanów czy dla krajów leżących na wschód od nas, w głębi lądu azjatyckiego, będzie na ogół suche i gorące - podkreśliła Unton-Pyziołek.