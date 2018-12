Na łyżwach po cienkim lodzie na Morskim Oku. "To igranie z losem" - 03-12-2018 Tatrzański Park Narodowy publikuje film i apeluje do turystów, by nie wchodzili na lód na Morskim Oku. Apel pojawił się po tym, jak grupa osób postanowiła pojeździć sobie na łyżwach po zamarzniętej tafli górskiego jeziora. TPN przypomina: warstwa lodu jest zbyt cienka i może dojść do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Nagranie, na którym widać bezmyślne zachowanie ludzi, otrzymaliśmy także na Kontakt 24. czytaj dalej

W Dolinie Chochołowskiej trwa zrywka i wywóz drewna. Na tatrzańskich jeziorach pokrywa lodu jest jeszcze bardzo cienka, a wejście na nią grozi pęknięciem i zarwaniem pokrywy. Z powodu obrywu skalnego oraz zniszczenia dużego fragmentu szlaku zamknięty jest szlak turystyczny między Świnicą a Zawratem.

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego proszą o uwagę i ostrożność. Podkreślają też, że idąc w góry trzeba mieć na uwadze aktualnie panujące warunki oraz fakt, że dzień jest obecnie bardzo krótki. Słońce zachodzi około godziny 15.40, a po zmroku nietrudno jest o wypadek.

Lawinowa "jedynka"

Obowiązuje również pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. "Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach, w bardzo stromym lub ekstremalnym terenie. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin" - czytamy w komunikacie lawinowym.

W Tatrach przewidywane są opady śniegu i dość silny wiatr, który może zwiększać zagrożenie zejściem lawiny.

Lawiny stwarzają duże zagrożenie (Maria Samczuk,Maciej Zieliński / PAP/DPA)

Pierwszy wypadek lawinowy

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego opublikowali zdjęcia z wypadku, do którego doszło w ostatnią niedzielę na Rysach. Był to pierwszy wypadek lawinowy w tym sezonie zimowym. Przebieg zdarzenia opisał w kronice TOPR ratownik Adam Marasek.

W niedzielę przed południem do TOPR zadzwonił turysta, który poinformował, że z lawiną spadły dwie osoby, znajdujące się poniżej Buli pod Rysami. Po chwili zadzwonił kolejny turysta, który z kolei informował, że z lawiną spadła jedna osoba. Na pomoc ruszyła sześcioosobowa grupa ratowników i pies lawinowy. W kierunku miejsca wypadku udała się również dziesięcioosobowa grupa ratowników, która szkoliła się w pobliżu.

Kilkanaście minut później jeden z turystów, który dotarł do poszkodowanego, poinformował, że jest on przytomny. Zgłaszał, że boli go biodro i ręce. Po godzinie 12 pierwsi ratownicy dotarli do rannego. Udzielili mu pierwszej pomocy i założyli pakiety grzewcze. Później umieszczono go na noszach i zaczęli go opuszczać stromym terenem nad Czarny Staw. Stamtąd przetransportowano rannego do Morskiego Oka i karetką TOPR przewieziono do szpitala.

"Jak się okazało, kilkuosobowa grupa turystów mimo wcześniejszych opadów śniegu i silnie wiejącego wiatru, wybrała się na Rysy. Gdy byli poniżej Buli pod Rysami, uruchomili niewielki zsuw (małą lawinę), który zrzucił jednego z turystów. Spadł on po stromym terenie około 200-300 metrów aż do wylotu Wielkiego Czarnostawiańskiego Kotła. Turysta może mówić o sporym szczęściu, że nie został zasypany i że podczas upadku nie uderzył w wystające głazy. Tym razem Anioł Stróż był na miejscu" - czytamy w kronice.









Jak przygotować się do wyjścia w góry?

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego zalecają, aby przed wyjściem w góry koniecznie sprawdzić prognozę pogody oraz zapoznać się z komunikatem turystycznym.

Trzeba również odpowiednio się przygotować. "Trasę wycieczki należy dostosować do aktualnie panujących warunków, swoich możliwości i doświadczenia, a wycieczkę zaplanować tak, by wrócić przed zmrokiem" - apeluje TPN.

W górach może nastąpić nagłe załamanie pogody i należy być przygotowanym na dodatkowe utrudnienia, takie jak: deszcz, śnieg czy silny wiatr.