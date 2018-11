Węgiel się kończy. Nie przetrwamy bez nowych źródeł energii

Do końca wieku średnia temperatura może wzrosnąć nawet o pięć stopni. "To więcej niż tylko liczby" - 29-11-2018 Bardzo prawdopodobne jest, że 2018 rok zostanie czwartym najcieplejszym rokiem w historii światowych pomiarów. Jak alarmuje Światowa Organizacja Meteorologiczna, oznacza to, że globalne ocieplenie narasta, a jego skutki odczuwalne są na całym świecie. czytaj dalej

Już za kilka dni rozpocznie się szczyt klimatyczny, który potrwa do 14 grudnia. W wydarzeniu udział ma wziąć blisko 30 tysięcy delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu.

Katowice, czyli miasto, w którym szczyt się odbędzie, są polskim symbolem gospodarki opartej na węglu.

- Jest pewnym symbolem przemian, które nam się zdarzyły na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to upadek systemu komunistycznego spowodował zmianę sposobu użytkowania właśnie między innymi przemysłu. Od 1989 roku nastąpiła silna konwersja przemysłu. To pierwsze wytchnienie, które daliśmy środowisku, polegało na tym, że zamykaliśmy największych trucicieli. Zmieniło się wtedy bardzo dużo, a od tego czasu już niewiele - tłumaczył w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Emisja dwutlenku węgla na świecie

Sami nic nie zrobimy

Polski problem ze smogiem. "Albo coś z tym zrobimy, albo nas to wszystkich pozabija" - 29-11-2018 Przez miliony lat natura regulowała klimat Ziemi. Jednak za sprawą paliw kopalnych zaczęliśmy zagrażać naszej planecie. Jedno jest pewne - nadszedł czas na zmiany. Kwestią zanieczyszczenia powietrza zajęła się fundacja WWF w filmie "Punkt krytyczny. Energia odNowa" oraz towarzyszącymi mu krótszymi odcinkami. czytaj dalej

Komisja Europejska przedstawiła w środę długoterminową strategię klimatyczną, przewidującą, że do połowy tego stulecia Unia Europejska stanie się neutralna pod względem emisji gazów cieplarnianych, co oznacza, że emisja będzie równa pochłanianiu CO2. Punktem wyjścia ma być jednak 45-procentowa redukcja emitowanego dwutlenku węgla do 2030 roku. Z punktu widzenia Polski, której system energetyczny opiera się w około 80 procent na węglu, strategia zapowiada rewolucję. Czytaj więcej na tvn24bis.pl.

- Generalnie obserwujemy od kilku lat sytuację, w której pomysły, które prezentuje polski rząd, zwyczajnie rozjeżdżają się z pomysłami, które są globalnie akceptowane - mówił Chojnicki. Dodał również, że mamy wspólną, globalną atmosferę. - Tylko wspólnie, w pewnej umowie wspólnej, możemy wypracować coś, co pozwoli nam przetrwać następne lata - podkreślił.

Zasoby są na wykończeniu

Emisja CO2 wciąż rośnie. "Podsycamy ogień, mając środki do jego gaszenia" - 27-11-2018 Globalne emisje gazów cieplarnianych nadal rosną, a dotychczasowe zobowiązania krajów dotyczące ograniczania zmian klimatu są niewystarczające - wynika z opublikowanego we wtorek raportu agendy ONZ do spraw środowiska (UNEP). czytaj dalej

Profesor tłumaczył również, że zasoby węgla powoli się kończą.

- Cały czas rozmawiamy o tym, że mamy na 150 lat zasobów węglowych. Tak było powiedzmy 50 lat temu. Dzisiaj możemy założyć, że mamy je na 100 lat. Musimy nanieść na to poprawkę, bo w zasadzie węgla pali się coraz więcej, co oznacza, że nasze zasoby są niewielkie - ostrzegał. - Możemy sobie rozważać różne scenariusze w oparciu o polski węgiel, czy węgiel sprowadzany z zagranicy, ale problem będzie polegał na tym, że zwyczajnie nam tego węgla zabraknie - wyjaśnił prof. Chojnicki.

Podkreślił również, że konwersja na odnawialne źródła energii nie jest jedynie kwestią "widzimisię", nie jest nawet kwestią zagrożeń związanych ze zmianą klimatu. Zdaniem klimatologa to kwestia "zwyczajnego przetrwania społeczeństwa polskiego jako takiego".

- Tego się nie zrobi w ciągu jednego dnia. Jeżeli sobie ktoś wyobraża, że w ciągu jednego dnia, w ciągu jednego roku zmienimy coś dramatycznie, jest w absolutnym błędzie. Potrzeba długofalowej polityki. Takiej z perspektywą na przykład do 2050 roku. To nam pozwoli po pierwsze - uniezależnić się od kończącego się surowca, a po drugie - co jeszcze ważniejsze - uniezależnić się od importu paliw z zewnątrz - mówił profesor Chojnicki.

Emisyjność sektora energetycznego (Maciej Zieliński/PAP)

Walka o niezależność

WWF: wprowadźmy w życie styl "zero waste" - 30-11-2018 Od milionów lat natura sama regulowała klimat na Ziemi. Jednak zaczął się on gwałtownie zmieniać za sprawą działalności człowieka. Zaśmiecamy środowisko, w którym żyjemy. Ale nadszedł czas na zmiany. Problem zmian klimatycznych i walki z odpadami poruszyła fundacja WWF w filmie "Punkt krytyczny. Energia odNowa". czytaj dalej

Polska jest w dużej mierze uzależniona od energii z zewnątrz. Jak powiedział Chojnicki, do naszego kraju importujemy 30 procent energii z zagranicy. Są jednak kraje, na przykład Włochy, które importują nawet 80 procent energii.

Co to oznacza? - Walka o źródła odnawialnej energii to walka o energetyczną niezależność. Zupełnie zapominamy o tym, ciągle dbając o to, co już kiedyś było, co w zasadzie się kończy - wyjaśnił profesor.

Żeby jednak przestawić się na odnawialne źródła, konieczna jest zmiana myślenia.

- Jeżeli społeczeństwo zmieni poglądy, to politycy w naturalny sposób będą musieli te poglądy także zmienić. Działania muszą się zacząć od tego, żebyśmy my wszyscy zwyczajnie sobie uświadomili, że problem jest poważny. A tak naprawdę wyjścia nie ma. To jest dyskusja, że zasoby nam się kończą. Co oznacza, że jesteśmy zdani na łaskę importerów - alarmował klimatolog.

- I teraz pozostaje pytanie - zaczynamy działać nad swoimi źródłami energii, czy zwyczajnie coraz bardziej uzależniamy swoją gospodarkę, swój rozwój, od energii, która przychodzi z zewnątrz - skwitował.

Posłuchaj całej rozmowy z prof. Chojnickim: