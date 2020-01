WHO: ogłaszamy stan "światowego pogotowia"

Ponad 8100 zarażonych koronawirusem z Wuhanu. To więcej niż podczas epidemii SARS - 30-01-2020 Na całym świecie liczba osób, u których zdiagnozowano koronawirusa z Wuhanu, wynosi ponad 8100. To więcej niż zarażonych wirusem SARS w latach 2002-2003. Z powodu nowego wirusa zmarło 170 osób. Nie odnotowano żadnego zgonu poza Chinami. Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorób poinformowały, że na terenie USA doszło do pierwszej infekcji wirusem z człowieka na człowieka. czytaj dalej

- Główny powód, dla którego ogłaszamy deklarację, to to, co dzieje nie w samych Chinach, a raczej w innych krajach świata - powiedział Tedros Adhanom, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). - Chciałbym, żeby było jasne: ta deklaracja to nie wyraz braku wiary w Chiny. Przeciwnie, WHO nadal wierzy w zdolność Chin do kontrolowania wybuchu epidemii - podkreślił. - Jedynym sposobem na to, by zwalczyć tę epidemię, jest wspólna praca w duchu solidarności i kooperacji. Jesteśmy w tym wszyscy razem i tylko razem możemy to zatrzymać - zaznaczył Adhanom.

WHO wyraża szczeóglną troskę o kraje, w którym system opieki zdrowotnej jest słabszy.

Jak dodał, należy przyspieszyć prace nad szczepionkami, środkami zaradczymi, diagnostyką, walczyć z plotkami i dezinformacją, zrewidować to, jak jesteśmy przygotowani na epidemię i ocenić to, jak radzimy sobie z identyfikacją chorych, a także z dbaniem o nich, by zapobiec przenoszeniu się wirusa.

Zgodnie z informacjami Chińskiej Narodowej Komisji Zdrowotnej, liczba zgonów wywołanych nowym koronawirusem (2019-nCoV) wynosi 170. Nie odnotowano żadnych zgonów poza Chinami. Szacuje się, że łącznie zakażonych jest ponad 8100 osób. Według niektórych doniesień ta liczba może być jeszcze wyższa.

Stan Zagrożenia Zdrowia Publicznego o Znaczeniu Międzynarodowym - czym jest?

Stan Zagrożenia Zdrowia Publicznego o Znaczeniu Międzynarodowym (PHEIC) oznacza nadzwyczajne zdarzenie, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego innych państw poprzez rozprzestrzenianie się choroby na skalę międzynarodową lub ewentualnie wymagające skoordynowanej interwencji międzynarodowej.

Takie zdarzenia muszą być "poważne, nagłe, niezwykłe i niespotykane".

Ogłoszenie PHEIC jest bardzo rzadkie, do tej pory dokonano tego pięć razy:

w 2009 roku, kiedy w Afryce wybuchła epidemia grypy, wywołanej wirusem H1;

dwukrotnie w 2014 roku podczas epidemii wirusa Ebola i polio;

w 2016 przy wirusie Zika;

w 2016 roku, kiedy w Demokratycznej Republice Konga panowała epidemia wirusa Ebola

Koronawirus z Wuhanu

Nowy typ koronawirusa wykryto w chińskim mieście Wuhan w grudniu. Objawy choroby to: gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Światowa Organizacja Zdrowia przesłała do szpitali na całym świecie wytyczne, dotyczące zapobiegania i kontroli zakażeń.

Tajemniczy wirus powoduje zapalenie płuc, które jest nieco lżejsze od zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS, czyli nietypowego zapalenia płuc. Pojawiło się ono po raz pierwszy w końcu 2002 roku w chińskiej prowincji Guangdong.