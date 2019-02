"Wiatr może nas zdmuchnąć". Halny w Tatrach

W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Warunki do uprawiania turystyki są bardzo trudne. Wieje halny, którego prędkość przekracza 100 kilometrów na godzinę.

To nie jest najlepszy czas na wycieczki w góry. W Tatrach rozszalał się halny. O godzinie 16 wiał z prędkością 112 kilometrów na godzinę.

- Warunki są trudne, wieje silny wiatr, w lesie spadają gałęzie, spada śnieg, który wcześniej zalegał na gałęziach. Powyżej granicy lasu wiatr też przenosi śnieg i tworzą się zaspy - powiedział Tadeusz Rusek, pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego. - Silny wiatr gdzieś tam na grani może nas przemieścić, zdmuchnąć. To jest żywioł nad którym nie panujemy - podkreślił.

Porywisty wiatr

W piątek wczesnym popołudniem media podały, że wiatr na Hali Gąsienicowej osiągnął nawet 131 kilometrów na godzinę. Nad górami utworzył się charakterystyczny wał.

Turyści nie są zadowoleni z niesprzyjających warunków. Na Kasprowy Wierch, gdzie o godzinie 13 średnia prędkość wiatru sięgnęła 61 km/h, a porywy rozpędzały się do 108 km/h, nie kursuje kolejka górska. Stoją też wyciągi krzesełkowe w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym.

Na południu kraju w rejonach podgórskich obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

Wideo Prognozowana prędkość porywów wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Nie tylko halny

"To są bardzo groźne warunki". Termometry pokazały -48 stopni Celsjusza - 31-01-2019 Przeraźliwe zimno bije w Stanach Zjednoczonych kolejne rekordy - w czwartek temperatura w stanie Minnesota spadła do -48 stopni Celsjusza. W wyniku siarczystych mrozów zginęło już co najmniej 12 osób. W niektórych regionach kraju tak zimno nie było od 20 lat. czytaj dalej

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oceniło, że stopień zagrożenia lawinowego ma stopień drugi, w pięciostopniowej rosnącej skali. Według komunikatu na stronie TOPR, oznacza to, że pokrywa śnieżna w Tatrach jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach. Wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym, przede wszystkim na stromych stokach. Lawiny nie powinny schodzić samorzutnie, ale przez depozyty śniegu naniesionego przez wiatr w trakcie opadów lub nawianego z istniejącej pokrywy.

Na szlakach występują częściowo niekorzystne warunki dla wędrówek. Jeśli decydujemy się na wycieczkę, musimy liczyć się z tym, że poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i odpowiedniego wyboru trasy szczególnie na wszystkich stromych stokach oraz na stokach średnio stromych szczególnie na ekspozycjach północnych i wschodnich.

Jak przetrwać lawinę? (Małgorzata Latos/PAP)

Wietrznie, ale cieplej

Silny wiatr niesie jednak ocieplenie. W Zakopanem w nocy termometry pokazywały -9 stopni Celsjusza, przed południu temperatura wzrosła do 1 st. C. W weekend temperatura może sięgnąć nawet 9 st. C.