Wiatr strąca gniazda tych rzadkich ptaków. Powstaną specjalne platformy

"Było tak ładnie, a tu nagle nie ma bociana". Martwy ptak przy drodze - 05-05-2018 Te bociany od sześciu lat przylatywały do gniazda przy domu państwa Szkopów. Teraz został tylko jeden - samica, wysiadująca młode. Samiec prawdopodobnie wpadł na linię energetyczną. Martwego ptaka znaleziono przy drodze we wsi Garnek (województwo śląskie). czytaj dalej

Chcą zachęcić ptaki, by u nas zostały

Lasy Państwowe wspólnie z Komitetem Ochrony Orłów zamontują na drzewach i słupach wysokiego napięcia 120 platform pod gniazda dla rybołowów. Specjalne konstrukcje zostaną zainstalowane na Mazurach i w północno-zachodniej Polsce. To kolejny etap projektu ochrony jednego z najrzadszych ptaków drapieżnych w naszym kraju.

Rybołowy (Pandion haliaetus) gniazda budują na czubkach najwyższych drzew. Silny wiatr i burze powodują, że gniazda te często spadają.



Montowanie platform ma zachęcić ptaki do założenia gniazda i dochowania się piskląt. Leśnicy i ornitolodzy liczą też na to, że w ten sposób uda się przyciągnąć i zachęcić do pozostania na naszym terenie ptaki migrujące przez Polskę.

Mniej niż 30 par

Projekt ochrony rybołowów zakłada również ich monitorowanie z użyciem kamer online ( czytaj o najsławniejszym "ptasim reality show" w Nadleśnictwie Lipka ) i lokalizatorów GPS. Innym elementem projektu są szczegółowe analizy ichtiologiczne jezior, czyli kontrola tych zbiorników pod kątem zamieszkujących je gatunków ryb. W planach są też konkursy dla dzieci oraz warsztaty dla hodowców ryb i ornitologów.

W Polsce populację rybołowów szacuje się na mniej niż 30 par. Od 2017 r. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych realizuje wspólnie z ornitologami z Komitetu Ochrony Orłów projekt finansowany z środków unijnego Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.