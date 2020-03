Wichury w Polsce. Jedna osoba nie żyje, kilka poszkodowanych

Cała Polska zagrożona. W pięciu województwach będzie szczególnie niebezpiecznie - 12-03-2020 W całym kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnymi porywami wiatru. Lokalnie mogą pojawić się burze. czytaj dalej

Jak poinformował Grzegorz Świszcz, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, do godziny 15.45 strażacy odnotowali 1733 interwencje związane z pogodą - silnym wiatrem i opadami deszczu.

Najwięcej było ich w województwach: zachodniopomorskim (498), pomorskim (496) i warmińsko-mazurskim (255).

Wypadki

Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne po tym, jak drzewo spadło na samochód w Łyśniewie Sierakowickim (powiat kartuski) w województwie pomorskim - podaje Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Gdańsku. Do wypadku doszło o godzinie 12.30.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego poszkodowane zostały cztery osoby. Wszyscy doznali urazów, gdy spadły na nich połamane drzewa. Jedną z rannych jest kobieta w ciąży.

Drzewo spadło na ciężarną 22-latkę we wsi Otok w pow. gryfickim. Jak powiedziała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Paulina Targaszewska, kobieta z urazem wielonarządowym została przetransportowana do szpitala. Poszkodowany w tej samej wsi został też 25-letni mężczyzna. Do szpitala trafił z urazem głowy i ręki.

W Kamieniu Rymańskim drzewo spadło natomiast na około 20-letniego mężczyznę, który doznał urazu nogi i żeber, ma też potłuczone plecy. Został odwieziony do szpitala. Na obserwacji znalazł się także około 50-letni mężczyzna, który był w samochodzie, na który spadło połamane drzewo w Górzycy (pow. gryficki).

W Kołobrzegu w wyniku silnego wiatru spadające drzewo uszkodziło pięć samochodów na parkingu przy ulicy Morawskiego.

Silny wiatr łamie drzewa na Pomorzu (e-kg.pl)









Ostrzeżenia drugiego stopnia

W Polsce panuje niebezpieczna pogoda. Wieje silny wiatr, którego prędkość w porywach może dochodzić nawet do ponad 100 kilometrów na godzinę. Szczególnie niebezpiecznie jest na północy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem na terenie całego kraju.

Na Bałtyku występuje silny sztorm. Południowo-zachodni wiatr w środkowej i zachodniej części strefy brzegowej może wiać z siłą od 8 do 9 stopni, a w porywach do 10 st. w skali Beauforta. Obowiązuje trzeci stopień zagrożenia w trzystopniowej skali.