Trwa okres lęgowy żmij. Sprzyja im w szczególności wysoka temperatura. Sprawdź, jak zareagować, jeżeli spotkasz żmiję i co zrobić w przypadku ukąszenia.

Żmija zygzakowata jest jedynym jadowitym wężem żyjącym w Polsce. Gady z tego gatunku zamieszkują łąki i lasy w całym kraju. Wiosną mają okres godowy, dlatego łatwiej jest o spotkanie z nimi. W szczególności podczas ciepłych, słonecznych dni.

Ciepły weekend zachęca do wędrówek. Odpoczywając uważajmy na żmije - 12-05-2018 W Bieszczadach pogoda sprzyja spędzaniu wolnego czasu na łonie natury. Jednak powinniśmy odpowiednio przygotować się do wędrówki po górach. czytaj dalej

Jak się zachować, gdy zobaczymy żmiję?

Żmije są zwierzętami płochliwymi, które w przypadku zagrożenia najczęściej uciekają do swoich nor, w sterty gałęzi lub kamieni. Jednak, jeśli zostanie zaskoczona i nie znajdzie drogi ucieczki, odruchowo zaatakuje. Dla niektórych taki atak może zakończyć się nawet śmiercią.

- Teraz szczególnie możemy te zwierzęta napotkać w miejscach nasłonecznionych, na kamieńcach, obrzeżach lasów lub w trawie na niekoszonych łąkach. Jeśli je spotkamy, to najlepiej zejść im z drogi. Żmija nie zaatakuje człowieka, jeśli nie czuje się zagrożona. To od nas zależy, czy sprowokujemy ją do ataku - powiedział przyrodnik z Babiogórskiego Parku Narodowego Maciej Mażul.

Uwaga na żmije (Maria Samczuk, PAP, lasy.gov.pl, ekologia.pl)

Atak może nastąpić, gdy turysta niechcący nadepnie zwierzę.

- To dlatego trzeba bardzo uważać idąc przykładowo przez łąkę. Dobrze mieć kij, którym odgarniemy trawę. Jeśli usłyszymy, że coś się w niej przesuwa, to najlepiej przejść obok - dodał przyrodnik.

Leśnicy zalecają, żeby podczas wycieczek do lasu zakładać solidne, wysokie buty, które powinny zabezpieczyć przed ukąszeniami.

Mogą stanowić zagrożenie życia

Samo ukąszenie żmii nie boli. Pozostają po nim jedynie dwa niewielkie ślady od zębów jadowych. Ból i zawroty głowy pojawiają się po 15-20 minutach.

Jad żmii działa głównie na układ nerwowy. Zdrowy, dorosły człowiek powinien ukąszenie przeżyć bez większych komplikacji. Niebezpieczne mogą być jednak ukąszenia w twarz i szyję, ze względu na szybkie przemieszczenie się jadu w krwiobiegu.

Działania po ukąszeniu (Maria Samczuk, PAP, lasy.gov.pl, ekologia.pl)

- Mogą one być rzeczywistym zagrożeniem życia dzieci. Toksyczność jadu jest odwrotnie proporcjonalna do wagi ciała ofiary - poinformował rzecznik Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

Jad tego gada jest też niebezpieczny dla osoby będącej pod wpływem alkoholu. Zaraz po ukąszeniu należy szybko podać antytoksynę w zastrzyku.

Uważaj na psa

Żmije stanowią również realne zagrożenie dla życia naszych pupili. W przypadku spacerów na terenach naturalnego występowania tych gadów, zaleca się trzymanie ich na smyczy. W przypadku ukąszenia należy bezzwłocznie zabrać psa do weterynarza. Dwie pierwsze godziny mogą przesądzić o życiu zwierzęcia.

Jak rozpoznać żmiję (Maria Samczuk, PAP, lasy.gov.pl, ekologia.pl)

W Polsce wyróżnia się trzy odmiany barwne żmij: brązowe, srebrzyste i czarne. Ich wspólną cechą rozpoznawczą jest zygzak na grzbiecie (tzw. wstęga kainowa) i znak "x" na głowie. Charakterystyczna u żmij jest też pionowa źrenica oka.

Żmija zygzakowata, podobnie jak wszystkie polskie gady, objęta jest ochroną gatunkową od 1986 roku.