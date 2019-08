Wirujący lej pojawił się nad Bałtykiem

Superszybka wiewiórka. Wbiegła na boisko i rozproszyła baseballistów - 21-08-2019 Poniedziałkowy mecz baseballa zespołów Minnesota Twins i Chicago White Sox został przerwany z powodu wtargnięcia na boisko wiewiórki. Zwierzę przebiegło między nogami jednego z zawodników, popędziło przez pole gry, a następnie skryło się na widowni. czytaj dalej

Słabsze niż trąby powietrzne

Wirujący nad Morzem Bałtyckim lej trąby wodnej uwiecznił na nagraniu i zdjęciach Reporter 24. Spektakularne zjawisko pojawiło się w środę około godziny 14 na wysokości Władysławowa.

Druga połowa sierpnia i wrzesień to szczyt sezonu na trąby wodne. Zjawiska te najczęściej formują się, gdy nad nagrzane i ciepłe wody morskie napływa chłodna masa powietrza. Żeby powstała trąba wodna, potrzebne są silne prądy wznoszące i opadające. Ciepłe i wilgotne powietrze znad parującego morza unosi się, a opadające, czyli chłodne, pobudza ruch i tworzy się lej kondensacyjny.

W sierpniu odnotowuje się blisko połowę wszystkich trąb wodnych w całym roku, ponieważ panują wówczas idealne warunki do ich powstania.

Trąby wodne są dużo słabsze niż powietrzne. Docierając do lądu, rozpraszają się, przez co tracą na sile. Z kolei trąba powietrzna, docierając do wody, może się przeistoczyć w wir wodny.

