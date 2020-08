Wirusolog: noszenie maseczki jest niewygodne, ale leżenie pod respiratorem jest gorsze

Superroznosiciele i superzakażenia. Jak ich uniknąć - 02-08-2020

Zarówno historia epidemii, jak i badania na ich temat pokazują, że ważną rolę w szerzeniu się wirusów odgrywają superroznosiciele, czyli ludzie zarażający nawet do kilkudziesięciu osób. Ponieważ niezwykłej zdolności do zarażania nie da się przewidzieć, ważne jest, by zachowywać dystans społeczny. To pomoże zapobiec kolejnym falom zakażeń lub złagodzi je. czytaj dalej